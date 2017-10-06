Новосибирские рэперы попали в шоу на канале «Пятница»

Сейчас музыканты ждут результатов голосования
Сейчас музыканты ждут результатов голосования

Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин из Новосибирска попали в крупный проект телеканала «Пятница» —  «Голос Улиц». 


Музыканты впервые попали на крупный телепроект.


«Мы прошли в проект как дуэт Jessie Vatutin x WILDNIGHTS. Музыкой мы оба занимаемся уже больше 10 лет. Раньше мы оба участвовали в различных онлайн-баттлах, как крупных и официальных, так и совсем никому не известных. На телепроект мы попали первый раз. Надеемся, что участие в проекте поможет нам развиться и привлечь людей к нашему творчеству», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ рэперы.


Клип новосибирцев приглянулся рэперу Басте 


Дмитрий и Сергей высоко оценивают свои шансы на победу: их клип приглянулся даже известному российскому рэперу.


«Баста поделился нашим видео в социальной сети Twitter. Кроме нас он отметил ещё одно или два видео от других участников. Если мы сейчас пройдём этап голосования, то нас ждёт прослушивание в Москве», — делятся впечатлениями музыканты.


В августе сразу три новосибирские девушки попали в шоу «Танцы» на ТНТ. Девушки покорили жюри своими вызывающими танцами

Прочтений: 853
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено