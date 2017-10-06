Новосибирские рэперы попали в шоу на канале «Пятница»

Сейчас музыканты ждут результатов голосования

Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин из Новосибирска попали в крупный проект телеканала «Пятница» — «Голос Улиц».







Музыканты впервые попали на крупный телепроект.





«Мы прошли в проект как дуэт Jessie Vatutin x WILDNIGHTS. Музыкой мы оба занимаемся уже больше 10 лет. Раньше мы оба участвовали в различных онлайн-баттлах, как крупных и официальных, так и совсем никому не известных. На телепроект мы попали первый раз. Надеемся, что участие в проекте поможет нам развиться и привлечь людей к нашему творчеству», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ рэперы.





Клип новосибирцев приглянулся рэперу Басте





Дмитрий и Сергей высоко оценивают свои шансы на победу: их клип приглянулся даже известному российскому рэперу.





«Баста поделился нашим видео в социальной сети Twitter. Кроме нас он отметил ещё одно или два видео от других участников. Если мы сейчас пройдём этап голосования, то нас ждёт прослушивание в Москве», — делятся впечатлениями музыканты.





В августе сразу три новосибирские девушки попали в шоу «Танцы» на ТНТ. Девушки покорили жюри своими вызывающими танцами.