Сам себе режиссёр: ГИБДД сможет штрафовать нарушителей после видео очевидцев

В ГИБДД надеются, что «народные инспекторы» помогут снизить число ДТП
В ГИБДД надеются, что «народные инспекторы» помогут снизить число ДТП

Правительство России одобрило проект закона о штрафах по видео очевидцев — в новосибирском ГИБДД надеются на снижение количества ДТП.


Проект закона был одобрен на заседании правительства России 6 октября. Пешеход или водитель, зарегистрированный на портале госуслуг, сможет стать «народным инспектором» и сообщать в ГИБДД о нарушениях правил дорожного движения.


«Народный инспектор» должен будет установить на свой смартфон специальную программу, которая не позволит редактировать видео. Эта же программа будет отправлять отснятые кадры в ГИБДД с указанием данных геолокации и времени фиксации нарушения, пишет РБК. Отправлять в ГИБДД можно будет видео с наиболее опасными нарушениями ПДД: выезд на встречную полосу, проезд на красный свет светофора, агрессивное вождение или непропуск пешехода на пешеходном переходе.


«Принятие законопроекта направлено на повышение безопасности дорожного движения», — сообщается на сайте правительства.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области инициативу назвали очень полезной. «Если мы будем ошибки друг друга видеть и об этом говорить, ничего в этом плохого нет, это повлияет на безопасность дорожного движения. Наша главная цель — снижение количества дорожно-транспортных происшествий, чтобы на дороге не погибали люди», — отметили в ГИБДД.


В ведомстве уточнили, что на дорогах области ежегодно гибнет около 300 человек, а в этом году умерли уже больше 180.


Сейчас новосибирцы помогают госавтоинспекторам как могут: звонят и сообщают о пьяных водителях или сами бросаются в погоню за нарушителями. Например, 11 сентября в посёлке Линёво школьники на угнанных «Жигулях» сбили 88-летнего мужчину, через несколько часов ветеран умер в больнице. Всё произошло на глазах десятка свидетелей — один из них, таксист, бросился в погоню за подростками. Школьники свернули с дороги в тупик, бросили машину и сбежали, пока поймать удалось только одного из них.

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