Трамвай и маршрутка не поделили дорогу в Дзержинском районе
Вечером 6 октября на улице Учительской в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись трамвай
Авария случилась около 18:00.
«Участники аварии двигались со стороны улицы Народной в сторону улицы Олеко Дундича. Водитель маршрутки при перестроении на трамвайные пути не пропустил трамвай. Трамваю, естественно, было некуда деваться, машинист резко затормозил, но всё-таки ударил "ГАЗель"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По словам аваркомов, никто из пассажиров не пострадал. Движение трамваев по линии было ненадолго остановлено.
Аварии с участием общественного транспорта — не редкость для Новосибирска. Днём 4 октября из-за троллейбуса, задевшего фонарный столб, в огромной пробке встала улица Большевистская.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus