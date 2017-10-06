Трамвай и маршрутка не поделили дорогу в Дзержинском районе

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

Вечером 6 октября на улице Учительской в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись трамвай № 11 и маршрутка № 30.


Авария случилась около 18:00.


«Участники аварии двигались со стороны улицы Народной в сторону улицы Олеко Дундича. Водитель маршрутки при перестроении на трамвайные пути не пропустил трамвай. Трамваю, естественно, было некуда деваться, машинист резко затормозил, но всё-таки ударил "ГАЗель"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, никто из пассажиров не пострадал. Движение трамваев по линии было ненадолго остановлено.


Аварии с участием общественного транспорта — не редкость для Новосибирска. Днём 4 октября из-за троллейбуса, задевшего фонарный столб, в огромной пробке встала улица Большевистская. 

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