А напоследок: за час до увольнения Городецкий открыл дорогу в Верх-Туле

Владимир Городецкий на открытии дороги в Верх-Туле

За час до появления информации о назначении врио губернатора Новосибирской области (напомним, его место занял мэр Вологды Андрей Травников — НГС ведет онлайн-трансляцию, в которой мы подробно рассказываем о перестановках в правительстве) Владимир Городецкий открыл дорогу в Верх-Туле. Явно зная о грядущей отставке, он тем не менее делился дальнейшими планами по модернизации дорог в области.







«Будем продолжать идти по тому же пути и совершать революционные преобразования. Когда я в прошлом году приезжал сюда, мы ехали по полю в пыли, по кочкам, и было не совсем комфортно, однако сегодня эта проблема уже решена», — рассказал Владимир Городецкий.





Раньше на этом месте была лишь «убитая» грунтовка





Дорогу, соединяющую сёла Новосибирского района с трассой регионального значения Новосибирск – Кочки – Павлодар, сегодня ввели в эксплуатацию. Кроме дороги тут теперь есть тротуары по обеим сторонам трассы, светофор, новые дорожные знаки и две автобусные остановки.





Владимир Городецкий отметил качество работы строителей и пообещал «революционные преобразования» в дорожной сфере





Через неделю, 15 октября, должна открыться новая дорога и в Октябрьском районе, между улицами Бориса Богаткова и Тополёвой. Из бюджета города на неё потратят 25 млн рублей.