У Бугринской рощи сносят общежитие: землю продали застройщику за 25 миллионов

За сносимым зданием высится «свечка» нового жилого комплекса

В Кировском районе Новосибирска начали сносить двухэтажное общежитие на Оловозаводской, 6. Фотографии полуразрушенного здания прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.





На сайте департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска есть протокол об итогах аукциона, который состоялся 4 сентября. В документе говорится, что здание с земельным участком 0,36 га досталось Сергею Григорьеву, который предложил за него 7 млн рублей плюс стоимость участка (17,7 млн рублей).





По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Григорьев — генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Агросервис», зарегистрированной на Ватутина, 40. Прокомментировать ситуацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании отказались. Но можно предположить, что на новом участке планируют продолжить возведение жилого комплекса «Сергиев Пассаж» — первый 26-этажный дом с подземной парковкой сдали в конце 2016 года на улице Оловозаводской, 6/1.





По данным портала N1.RU, самую дешёвую квартиру без отделки в готовом доме ЖК «Сергиев Пассаж» продают за 1,5 млн рублей — это студия площадью 30 кв. м. Больше всего в доме однокомнатных квартир площадью 40–44 «квадрата», они стоят около 2 млн рублей.





Местные жители считают, что раньше здесь был больничный корпус и морг





Старое двухэтажное здание общежития использовалось довольно необычно: с 2013 года его арендовала у мэрии общественная организация «Центр социальной защиты», которая за небольшие деньги предоставляла жильё малоимущим, пенсионерам и многодетным семьям. В комнатах с собственными кухнями проживало около сотни человек — они за свой счёт ремонтировали здание.





«Общежитие было частью соцгородка Оловозавода. Эту территорию начали застраивать после войны, в конце 1940-х годов. Поначалу место называлось просто посёлком Оловозавода. В середине 50-х начали стали появляться названия улиц — многие с номерами. Так, Урманова, на которой по факту стоит общежитие, до 1977 года была 2-й Оловозаводской, а 3-я Оловозаводская в 1984 году стала просто Оловозаводской», — рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник Музея Новосибирска краевед Константин Голодяев.





Пользователи форума realty.ngs.ru пишут, что в Кировском районе есть легенда: «На этом месте было какое-то техническое помещение стационара 13-й больницы, в подвале которого был морг». Константин Голодяев подтвердить или опровергнуть это утверждение не смог.





В последнее время мэрия часто объявляет о сносе старых зданий. Так, в конце сентября власти сообщили о намерении ликвидировать четыре барака в границах улиц Макаренко и Столетова и отдать участок под застройку.