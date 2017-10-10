Родители пожаловались на поборы в престижной гимназии

Родители учеников престижной гимназии № 4  пожаловались в полицию на денежные поборы
Родители учеников престижной гимназии № 4 пожаловались в полицию на денежные поборы

Полиция провела проверку в гимназии № 4 после жалоб родителей на постоянные денежные поборы.


Родители также жаловались и в другие инстанции.


«Я одновременно отдала [заявления] в мэрию и в прокуратуру Железнодорожного района. В школе какие-то проверки происходят, но какие — ничего никто не знает. Учителя что-то пишут для директора, объяснительные или нет — никто пока не знает. С нами (с написавшими жалобы. — И.К.) никто в школе не беседовал», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из родителей, написавших жалобы, Елена Протасовская.


Другая родительница Светлана, которая попросила не называть фамилию, рассказала, что все обвиняют учительницу, которая часто требовала деньги: на покупку учебных пособий, оплату факультативов и интернет-занятий. По информации Светланы, в других школах эти пособия и занятия были бесплатными. Деньги сдавались наличными, а отчёты не предоставлялись, добавила женщина.


«Считается, что эта гимназия престижная, сюда со всех районов стараются попасть. И она (учительница. — И.К.) говорит, мол, вам что-то не нравится? Идите отсюда, вы не по району! Сюда всегда есть кому прийти», — сообщила Светлана и добавила, что за учебные пособия с каждого взяли по 3600 рублей, по 1000 рублей — за интернет-занятия, по 500 рублей — за факультативы.


Помимо этого, второго ребёнка главной активистки Надежды Коноваловой, который пошёл осенью в первый класс, не пустили на занятия. Женщина считает, что это произошло, так как она не сдала 9000 рублей на ремонт класса и учебные пособия. Надежда заметила, что у неё есть аудиозапись, в которой учительница говорит: «Хотите, берите парту, ставьте в коридоре и учитесь сами». «На перекличке перед 1 сентября с каждого родителя требовали по 200 рублей на шарики. <...> Сейчас мой ребёнок учится, но у другой учительницы», — добавила Надежда.


Родители уже побывали в областной полиции и дали показания. В полиции уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что провели проверку по заявлению, а теперь материалы проверки будет изучать городская прокуратура.


Директор гимназии Валерий Маргун добавил, что тоже изучает жалобы и проведёт разбирательство, но ещё занят идущей в школе прокурорской проверкой. Которая, заверил директор, плановая и к обсуждаемому скандалу отношения не имеет.


Гимназия № 4 попадала в скандальные новости в 2008 году, когда Роспотребнадзор обнаружил здесь случаи пищевого отравления. Валерий Маргун тогда был даже отстранён от работы. Сам Маргун заметил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что скандал тогда раздули СМИ, а его отстранили от работы временно.

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