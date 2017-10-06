Долетишь до Толмачёво: власти запланировали ремонт дороги до аэропорта

Дорога в аэропорт

Минтранс Новосибирской области запланировал ремонт на улице Станционной, которую дорожники уже чинили в этом году. А руководство аэропорта заявило, что этой дороге срочно нужен дублёр.







Этой осенью завершился капитальный ремонт участка улицы Станционной — от площади Энергетиков до улицы Дукача, На 5-километровой дороге заменили асфальт и почти 3,5 км бордюра, поставили 9 новых светофоров, а также 480 дорожных знаков.





Сегодня на встрече с журналистами заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков рассказал, что следующий участок отремонтируют в 2018 году.







«У нас остался небольшой участок от [улицы] Дукача до "Экспоцентра", который ещё ремонт не проходил. На следующий год ремонт закладываем. Думаю, как раз всю автомобильную дорогу до аэропорта приведём в соответствии с нормативными требованиями», — пообещал замминистра.







Генеральный директор Толмачёво Евгений Янкилевич заявил, что Станционной и вовсе нужна дублирующая дорога.







«На сегодняшний день аэропорт Толмачёво с точки зрения автомобильного транспорта в определённые часы задыхается.





До некоторых городов быстрее долететь из Новосибирска, скажем, на Урале, чем из Академгородка доехать до Толмачёво», — сравнил гендиректор аэропорта.







Он добавил, что необходимо запустить другие автобусные маршруты до аэропорта, причём курсирующие и в ночное время. Евгений Янкилевич предположил, что строительству и ремонту дорог должен помочь молодёжный чемпионат мира по хоккею, который может пройти в Новосибирске в 2023 году.

