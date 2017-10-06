Горят всю ночь: жителей левобережья ослепили яркие фонари стадиона

Вид на прожекторы стадиона с 12-го этажа дома на Горском жилмассиве

Жители левобережья Новосибирска пожаловались на яркий свет прожекторов «Сибсельмаша» по ночам — оказалось, что на стадионе уже начали заливать лёд.







«Неделю уже точно прожектор видим. У нас ребёнок приболел, и мы меряем ему температуру каждые два часа, а окна детской выходят на стадион, прям в лицо дочери светит.





Как только темнеет на улице, они зажигаются и горят. Не думаю, что в 4 утра кто-то на стадионе что-то делает», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Горского микрорайона.







По её словам, в последнее время прожекторы на стадионе горят всю ночь.







Пресс-атташе ХК «Сибсельмаш» Дмитрий Сидько рассказал, что 2 ноября стартует очередной чемпионат России по хоккею с мячом, а 11 ноября у ХК «Сибсельмаш» первая домашняя игра. Для того чтобы игры состоялись, на стадионе должен быть лёд.







«Сейчас на улице прохладная погода, и идёт процесс наращивания так называемой подушки — первичной заливки льда. Чтобы лёд лучше замерзал, нужна отрицательная температура, а сейчас она ночью. Поэтому примерно с восьми часов вечера на поле выходят лёдозаливочные машины, и им нужна подсветка. И до начала чемпионата осталось меньше месяца — нужно испытать световое оборудование стадиона», — объяснил Сидько.







Работать по ночам сотрудники стадиона будут ещё несколько дней, пока не установится минусовая температура.