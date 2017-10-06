Горят всю ночь: жителей левобережья ослепили яркие фонари стадиона

Вид на прожекторы стадиона с 12-го этажа дома на Горском жилмассиве
Вид на прожекторы стадиона с 12-го этажа дома на Горском жилмассиве

Жители левобережья Новосибирска пожаловались на яркий свет прожекторов «Сибсельмаша» по ночам — оказалось, что на стадионе уже начали заливать лёд.


«Неделю уже точно прожектор видим. У нас ребёнок приболел, и мы меряем ему температуру каждые два часа, а окна детской выходят на стадион, прям в лицо дочери светит.


Как только темнеет на улице, они зажигаются и горят. Не думаю, что в 4 утра кто-то на стадионе что-то делает», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Горского микрорайона.


По её словам, в последнее время прожекторы на стадионе горят всю ночь.


Пресс-атташе ХК «Сибсельмаш» Дмитрий Сидько рассказал, что 2 ноября стартует очередной чемпионат России по хоккею с мячом, а 11 ноября у ХК «Сибсельмаш» первая домашняя игра. Для того чтобы игры состоялись, на стадионе должен быть лёд.


«Сейчас на улице прохладная погода, и идёт процесс наращивания так называемой подушки — первичной заливки льда. Чтобы лёд лучше замерзал, нужна отрицательная температура, а сейчас она ночью. Поэтому примерно с восьми часов вечера на поле выходят лёдозаливочные машины, и им нужна подсветка. И до начала чемпионата осталось меньше месяца — нужно испытать световое оборудование стадиона», — объяснил Сидько.


Работать по ночам сотрудники стадиона будут ещё несколько дней, пока не установится минусовая температура.

Прочтений: 895
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено