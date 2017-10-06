Владимир Городецкий: «Был бы в отставке — не открывал бы сегодня дорогу»
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий опроверг новые сообщения о своей скорой отставке, которые стали появляться в СМИ и блогах в пятницу, 6 октября.
«Я слухи никогда не комментирую. Если вас интересуют какие-то события, то вы знаете сайт Кремля, заходите и читаете его», — заявил сегодня Городецкий на открытии новой дороги в пригороде Новосибирска.
«Если бы я был в отставке, то я не открывал сегодня дорогу», — добавил Владимир Городецкий.
Губернатор подчеркнул, что право увольнять губернаторов есть только у президента России Владимира Путина. «Это президент, и тут вопросов нет. А планы потом будем строить, а сейчас работать надо, строить дороги, сдавать их на радость людям», — сказал глава области в ответ на вопрос о том, чем он будет заниматься в случае отставки.
За последние две недели губернатор опровергает свою отставку уже не впервые — последний раз это было накануне. Неделей ранее Владимир Городецкий уже откровенно признался, что сплетни об отставке только мешают работать.
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Валерия Яковлева
Фото Александра Ощепкова