Владимир Городецкий: «Был бы в отставке — не открывал бы сегодня дорогу»

Владимир Городецкий в новосибирском метро
Владимир Городецкий в новосибирском метро

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий опроверг новые сообщения о своей скорой отставке, которые стали появляться в СМИ и блогах в пятницу, 6 октября.


«Я слухи никогда не комментирую. Если вас интересуют какие-то события, то вы знаете сайт Кремля, заходите и читаете его», — заявил сегодня Городецкий на открытии новой дороги в пригороде Новосибирска.


«Если бы я был в отставке, то я не открывал сегодня дорогу», — добавил Владимир Городецкий.


Губернатор подчеркнул, что право увольнять губернаторов есть только у президента России Владимира Путина. «Это президент, и тут вопросов нет. А планы потом будем строить, а сейчас работать надо, строить дороги, сдавать их на радость людям», — сказал глава области в ответ на вопрос о том, чем он будет заниматься в случае отставки.


За последние две недели губернатор опровергает свою отставку уже не впервые — последний раз это было накануне. Неделей ранее Владимир Городецкий уже откровенно признался, что сплетни об отставке только мешают работать.

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