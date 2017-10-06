Страна вулканов и ледников: новосибирец привёз фантастические снимки из Исландии

Новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров провёл десять дней в Исландии — он побывал в южной части страны и сфотографировал потрясающие воображение природные достопримечательности.







Пейзаж южной Исландии





В Исландию Вадим отправился из Грузии. Он пробыл в стране ледников и вулканов всю вторую половину сентября — за это время ему удалось осмотреть только южную Исландию, которая начинается к востоку от Рейкьявика и тянется до песков Мюрдалссандур.





Большое количество рукавов рек — отличительная примета этой северной страны





Озёра в Исландии образуются в кратерах потухших вулканов





До большинства природных достопримечательностей страны можно доехать на проходимой машине





Часть снимков Вадим сделал при помощи дрона





«Мы ездили по стране на машине, при этом нужен автомобиль высокой проходимости — как на Камчатке, на седане до многих мест не проедешь», — поделился Вадим. В Исландии есть кольцевая автодорога длиной около 1600 км, которая опоясывает остров, но по ней новосибирец не прокатился — тогда бы не хватило времени посмотреть все достопримечательности.







За десять дней новосибирцам удалось посмотреть только юг страны





Побывав в основных туристических местах, руфер отправился в район Хайлэндс.





«Именно там я начал понимать, насколько Исландия уникальна. Всё вокруг вулканического происхождения. Плодородных почв почти нет, поэтому из растительности преимущественно мох. Погода совершенно непредсказуема. У меня был случай, когда я наблюдал Млечный Путь, зашёл в дом и услышал, как за дверью сразу пошёл ливень. На острове есть несколько ледников, выглядят они очень эпично, круче может быть только Перито-Морено. А водопады, их просто не сосчитать», — поделился впечатлениями собеседник. Побывал Вадим и неподалёку от проснувшегося в 2010 году вулкана Эйяфьядлайёкюдль.





Последний день поездки порадовал новосибирца и его друзей настоящим северным сиянием.





Исландию с запада, юга и востока омывает Атлантический океан





Ледники здесь чистейшего голубого цвета





В сентябре в Исландии одеваться стоит потеплее — погода абсолютно непредсказуема





При всей своей живописности Исландия доступна далеко не каждому туристу — цены здесь выше европейских примерно в полтора раза.





«Всё дорого лишь потому, что в стране нет конкуренции — исландцы особо не пускают иностранцев в свой бизнес, а самим бизнесом не особо занимаются, поэтому у них бешеные ценники», — говорит Вадим. При этом, как и в отдельных странах Европы, в Исландии многое строится на доверии.





Передвигаться по стране лучше на машинах с высокой подвеской





По растительности заметно, что и в Исландию приходит осень





Исландия — страна малонаселённая, за многие десятки километров можно никого не встретить





«Например, неподалёку от горячих источников есть души и туалет. За них нужно заплатить 500 исландских крон (270 рублей. — О.В.). При этом рядом никого нет, никто не собирает деньги. Исландцы надеются, что люди будут платить сами, но кто-то платит, кто-то нет. Или, например, покупка магнитиков. Они лежат на столе, можно взять один и положить деньги за него в коробку, но из людей никого рядом нет», — привёл пример руфер.







Исландия подарила новосибирцам неповторимую картину — настоящее северное сияние





В Рейкьявике, где живёт всего около 120 тысяч человек, новосибирец был только день. «Это приятный и интересный городок, но больше одного дня там нечего делать», — говорит фотограф.







С самими исландцами пообщаться не удалось — это закрытые холодные люди, поэтому общения с ними не сложилось. В Исландию Вадим планирует обязательно вернуться, но не на юг, а в другие части страны.





Лучше всего виды Исландии передают снимки, сделанные дроном





Водопадов в стране — бесчисленное множество





В стране множество ледников





Кажется, что животным нравится их место обитания





Вадим Махоров в этом году побывал ещё в нескольких живописных местах мира, в том числе в Италии, Грузии, Китае, Израиле и на Камчатке. На Камчатке, которая больше всех годится в сравнение с Исландией, фотограф заснял Авачинский вулкан, долины и побережье полуострова. Вадим признался, что путешествие на Камчатку было его давней мечтой.