Страна вулканов и ледников: новосибирец привёз фантастические снимки из Исландии
Новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров провёл десять дней в Исландии — он побывал в южной части страны и сфотографировал потрясающие воображение природные достопримечательности.
В Исландию Вадим отправился из Грузии. Он пробыл в стране ледников и вулканов всю вторую половину сентября — за это время ему удалось осмотреть только южную Исландию, которая начинается к востоку от Рейкьявика и тянется до песков Мюрдалссандур.
«Мы ездили по стране на машине, при этом нужен автомобиль высокой проходимости — как на Камчатке, на седане до многих мест не проедешь», — поделился Вадим. В Исландии есть кольцевая автодорога длиной около 1600 км, которая опоясывает остров, но по ней новосибирец не прокатился — тогда бы не хватило времени посмотреть все достопримечательности.
Побывав в основных туристических местах, руфер отправился в район Хайлэндс.
«Именно там я начал понимать, насколько Исландия уникальна. Всё вокруг вулканического происхождения. Плодородных почв почти нет, поэтому из растительности преимущественно мох. Погода совершенно непредсказуема. У меня был случай, когда я наблюдал Млечный Путь, зашёл в дом и услышал, как за дверью сразу пошёл ливень. На острове есть несколько ледников, выглядят они очень эпично, круче может быть только Перито-Морено. А водопады, их просто не сосчитать», — поделился впечатлениями собеседник. Побывал Вадим и неподалёку от проснувшегося в 2010 году вулкана Эйяфьядлайёкюдль.
Последний день поездки порадовал новосибирца и его друзей настоящим северным сиянием.
При всей своей живописности Исландия доступна далеко не каждому туристу — цены здесь выше европейских примерно в полтора раза.
«Всё дорого лишь потому, что в стране нет конкуренции — исландцы особо не пускают иностранцев в свой бизнес, а самим бизнесом не особо занимаются, поэтому у них бешеные ценники», — говорит Вадим. При этом, как и в отдельных странах Европы, в Исландии многое строится на доверии.
«Например, неподалёку от горячих источников есть души и туалет. За них нужно заплатить 500 исландских крон (270 рублей. — О.В.). При этом рядом никого нет, никто не собирает деньги. Исландцы надеются, что люди будут платить сами, но кто-то платит, кто-то нет. Или, например, покупка магнитиков. Они лежат на столе, можно взять один и положить деньги за него в коробку, но из людей никого рядом нет», — привёл пример руфер.
В Рейкьявике, где живёт всего около 120 тысяч человек, новосибирец был только день. «Это приятный и интересный городок, но больше одного дня там нечего делать», — говорит фотограф.
С самими исландцами пообщаться не удалось — это закрытые холодные люди, поэтому общения с ними не сложилось. В Исландию Вадим планирует обязательно вернуться, но не на юг, а в другие части страны.
Вадим Махоров в этом году побывал ещё в нескольких живописных местах мира, в том числе в Италии, Грузии, Китае, Израиле и на Камчатке. На Камчатке, которая больше всех годится в сравнение с Исландией, фотограф заснял Авачинский вулкан, долины и побережье полуострова. Вадим признался, что путешествие на Камчатку было его давней мечтой.
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Ольга Власова
Фото предоставлены Вадимом Махоровым