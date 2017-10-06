В Центральном парке появится склад из сэндвич-панелей

Строительство склада для декораций должно завершиться уже в октябре

В Центральном парке рядом с Новосибирским музыкальным театром завершается строительство нового склада для хранения декораций к спектаклям. Его начали строить в конце августа и планируют завершить до 25 октября.







«Территория, на которой это временное сооружение строится, принадлежит именно театру и всегда принадлежала театру, то есть никаких посягательств на жизнь парка или его обитателей, никакой экспансии мы не совершаем,





— объясняет корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор и художественный руководитель театра Леонид Кипнис. — Раньше в этом месте у нас тоже был склад декораций — два павильона, которые представляли собой, скорее, металлический навес. Кроме того, там стояли металлические фуры. Сейчас мы решили привести это место в более или менее цивилизованный вид и возвести презентабельный модуль».





За монтаж здания взялась строительная компания «Восток-С»





Склад строят из металлоконструкций и сэндвич-панелей — без свай и фундамента. Это будет сооружение, не противоречащее архитектуре театра, который выполнен в стиле русского ампира, заверяет Леонид Кипнис. «Наша цель — чтобы с эстетической точки зрения все помещения, которые принадлежат театру и стоят возле театра, были более презентабельными», — говорит он. Внутри склада проведут освещение, никакой внутренней отделки не будет.





Старый склад уже разобрали, и сейчас театр хранит декорации на улице под баннерной тканью.





По словам Леонида Кипниса, театр начал строить новый склад после того, как областное правительство выделило на него деньги. Судя по документам на сайте госзакупок, строительство обошлось бюджету в 12,1 млн рублей. Площадь строящегося здания — 22x30 метров.





Директор добавил, что пользоваться временным складом из сэндвич-панелей театр будет до тех пор, пока не появится возможность построить красивое капитальное здание.





Площадь строящегося здания составляет 22x30 метров





Ещё один новосибирский театр — НОВАТ — уже не первый год арендует склад на улице Вилюйской возле Инюшенского бора. Сюда отправляются декорации после того, как спектакли снимают с репертуара.