Новосибирский режиссёр собрал аншлаг на постановке в Париже

Парижане раскупили билеты на спектакль за месяц — зал был полон до отказа

В Париже 5 октября состоялся первый показ спектакля «Три сестры» главного режиссёра новосибирского театра «Красный факел» Тимофея Кулябина — публика раскупила билеты ещё за месяц.





Новосибирцы выступили на сцене театра «Одеон» в рамках Осеннего фестиваля в Париже.





«Для России в целом и для Новосибирска в особенности большая честь числиться в списке приглашенных на Осенний фестиваль, которой достаточно редко удостаиваются театры нашей страны. Краснофакельцы достойно заявили себя уже на первом показе, сорвав бурные овации на поклонах. И эксперты, и фестивальная публика особенно отметили уникальную ансамблевость труппы, идеальное взаимопонимание актёров, сложно достигаемые в современном европейском театре с его "контрактным" форматом. А тот факт, что "Три сестры" репетировались почти два года, вызвал удивление и уважение к обстоятельности процесса создания спектаклей в России», — так корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокомментировали в пресс-службе театра выступление артистов.





Афиша спектакля на улицах Парижа





Артисты «Красного факела» отправились на гастроли во Францию в сентябре. Они сыграли по два спектакля по мотивам пьесы Антона Чехова в Валансе и в Дуэ — городах на юге и севере страны соответственно. В Париже труппа даст 10 показов «Трёх сестёр». После этого артисты отправятся в театр Тулузы, где будут играть четыре дня подряд — с 18 по 21 октября.





Артисты уехали во Францию ещё в сентябре





В прошлом году артисты «Красного факела» побывали с этим спектаклем в Австрии. Постановка Тимофея Кулябина стала участником Венского фестиваля искусств Wiener Festwochen и вызвала восторг зарубежных критиков.





Посмотреть в Новосибирске «Трёх сестёр» можно будет 18 и 19 ноября. Напомним, особенность спектакля в том, что он идёт на жестовом языке.