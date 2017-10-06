Новая волна: детей эвакуировали из школы в Ленинском районе

К школе приехали полиция и сотрудники МЧС

Днём 6 октября в Новосибирске эвакуировали учеников школы № 191 в Ленинском районе.







Эвакуировали детей по звонку о заложенном взрывном устройстве около 13:10, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе. «Всех эвакуировали, детей отпустили», — добавили в школе.







Читательница НГС Татьяна, чья племянница учится в школе № 191 , рассказала, что детей эвакуировали в детский сад на соседней со школой улице Фасадной, сейчас за ними приходят родители.







«Около школы сейчас полиция, спецслужбы», — пояснила Татьяна.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что сотрудники полиции ещё работают на месте и проверяют информацию.





Вчера днём в Новосибирске массово эвакуировали школы в разных районах города. А на прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.





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