Новая волна: детей эвакуировали из школы в Ленинском районе
Днём 6 октября в Новосибирске эвакуировали учеников школы
Эвакуировали детей по звонку о заложенном взрывном устройстве около 13:10, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе. «Всех эвакуировали, детей отпустили», — добавили в школе.
Читательница НГС Татьяна, чья племянница учится в школе
«Около школы сейчас полиция, спецслужбы», — пояснила Татьяна.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что сотрудники полиции ещё работают на месте и проверяют информацию.
Вчера днём в Новосибирске массово эвакуировали школы в разных районах города. А на прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.
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НГС.НОВОСТИ следят за развитием событий.
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Ксения Евдокимова
Фото Алёны Истоминой