На «Студенческой» открылась кофейня с кроватями и бариста в халате

На улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась кофейня «Кофе в постель» — вместо привычных стульев и диванов гостям предлагают устроиться на кроватях с тёплыми пледами и мягкими подушками, а сотрудники заведения работают в пижамах.


Совладелица кафе Алёна Алексеева
Совладелица кафе Алёна Алексеева


Тематическую кофейню открыли две выпускницы педагогического университета Наталья Латыпова и Алёна Алексеева. Девушкам по 22 года, это их первый масштабный проект.


Посетители могут прийти в кофейню, отдохнуть и заняться своими делами
Посетители могут прийти в кофейню, отдохнуть и заняться своими делами


«В Новосибирске нет кофеен подобного формата. В студенческие годы очень часто хотелось посещать такие места, где можно отдохнуть душой и телом, скрыться от большого города, найти место, где будешь чувствовать себя как дома», — рассказывает НГС.НОВОСТИ Наталья.


На стене висят портреты Алёны и Натальи
На стене висят портреты Алёны и Натальи


Девушки работают в кофейне сами, пока что без нанятых сотрудников. Их рабочая форма — пижама и тапочки, иногда надевают повязку для глаз на голову.


Голубая зона кофейни с мягкими подушками
Голубая зона кофейни с мягкими подушками


«Кофейня работает пока вторую неделю. Каждый вечер приходят наши знакомые и друзья. Играем в настольные игры. Кофейня открыта для всех посетителей. Мы планируем проводить тематические вечера, мастер-классы», — говорит Наталья.


В ассортименте кофейни представлены десерты, стандартные чаи и кофе, а также ещё и авторские напитки — пломбир-латте, марципановый капучино и другие.


Район «Студенческой» в последнее время обзавёлся целым рядом заведений новых форматов — в конце лета здесь появилась. например, пекарня с бургерами.

Прочтений: 4324
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено