На «Студенческой» открылась кофейня с кроватями и бариста в халате

На улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась кофейня «Кофе в постель» — вместо привычных стульев и диванов гостям предлагают устроиться на кроватях с тёплыми пледами и мягкими подушками, а сотрудники заведения работают в пижамах.





Совладелица кафе Алёна Алексеева





Тематическую кофейню открыли две выпускницы педагогического университета Наталья Латыпова и Алёна Алексеева. Девушкам по 22 года, это их первый масштабный проект.





Посетители могут прийти в кофейню, отдохнуть и заняться своими делами





«В Новосибирске нет кофеен подобного формата. В студенческие годы очень часто хотелось посещать такие места, где можно отдохнуть душой и телом, скрыться от большого города, найти место, где будешь чувствовать себя как дома», — рассказывает НГС.НОВОСТИ Наталья.







На стене висят портреты Алёны и Натальи





Девушки работают в кофейне сами, пока что без нанятых сотрудников. Их рабочая форма — пижама и тапочки, иногда надевают повязку для глаз на голову.







Голубая зона кофейни с мягкими подушками





«Кофейня работает пока вторую неделю. Каждый вечер приходят наши знакомые и друзья. Играем в настольные игры. Кофейня открыта для всех посетителей. Мы планируем проводить тематические вечера, мастер-классы», — говорит Наталья.







В ассортименте кофейни представлены десерты, стандартные чаи и кофе, а также ещё и авторские напитки — пломбир-латте, марципановый капучино и другие.







Район «Студенческой» в последнее время обзавёлся целым рядом заведений новых форматов — в конце лета здесь появилась. например, пекарня с бургерами.