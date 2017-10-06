Четыре аварии за сутки: на трассе под Новосибирском произошёл всплеск ДТП

Водителей попросили быть осторожными и внимательными на дорогах
Водителей попросили быть осторожными и внимательными на дорогах

На Чуйском тракте зафиксировали всплеск аварий — за сутки здесь произошло сразу четыре серьёзных ДТП.


Так, сегодня, 6 октября, в 6:00 в Искитимском районе на трассе М52 столкнулись три автомобиля. Грузовик Mitsubishi ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. На 75-м км Чуйского тракта он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу КамАЗом. После этого Mitsubishi врезался в Toyota.


«В результате аварии пассажир Mitsubishi и пассажир легковушки получили телесные повреждения, их увезли в реанимацию»,


— рассказали НГС.НОВОСТИ в отделении ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и добавили, что обоим пострадавшим по 49 лет.


За сутки эта авария на Чуйском тракте стала уже четвёртой. В трёх других погибли ещё четыре человека.


Одно из смертельных ДТП случилось утром 5 октября неподалёку от посёлка Ложок. Водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу там, где обгон был запрещён, и врезался в три машины. Сначала Toyota боком задела грузовик Scania, а после этого врезалась в легковой Nissan. Затем обе легковушки столкнулись с грузовиком Mercedes. В этой аварии погиб 33-летний водитель Nissan.


В ГИББД пояснили, что водителю внедорожника 55 лет, он отделался раной щеки и сотрясением головного мозга.


«Экспертиза показала, что водитель Toyota Land Cruiser находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД.


Ещё одна авария на этой трассе произошла в ночь на 6 октября в Черепановском районе, где погибли водитель и пассажир Audi A4. Также инспекторы ГИБДД сейчас разыскивают водителей, насмерть сбивших пешехода неподалёку от Бердска. 


В Госавтоинспекции объясняют — осенью на дорогах традиционно возрастает число аварий. Этому способствует сразу несколько факторов.


«Во-первых, начинает гораздо раньше темнеть — сумерки сгущаются уже в 18:30–19:00. Затем всё чаще выпадают осадки, в том числе и снег, температура воздуха близится к нулю, а водители ещё не перешли на зимнюю резину. Плюс человеческий фактор», — отметили в ГИБДД и попросили водителей быть осторожными на дорогах, а пешеходов носить в тёмное время суток одежду со светоотражающими элементами.


Для борьбы с нетрезвыми автомобилистами в ближайшие выходные инспекторы проведут рейд «Нетрезвый водитель». Он будет проходить не только в Новосибирске, но и в области — с 9:00 пятницы, 6 октября, до 9:00 понедельника, 9 октября.

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