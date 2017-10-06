Поле под Новосибирском залили опасными отходами

«Службе СИБ» предстоит восстановить испорченное поле

В Новосибирской области прокуратура обязала службу, занимающуюся чисткой выгребных ям, выплатить 11,8 млн рублей за испорченное поле в селе Верх-Тула в пригороде областного центра.







На сливе отходов попалась муниципальная компания «Служба содержания и благоустройства», также известная как «Служба СИБ».







«В декабре 2014 года мы их проверяли. Тогда поступила информация, что кто-то сливает жидкие отходы на земли сельхозназначения. Специалистами органов контроля была организована проверка со сбором проб, замерами. Провели мы лабораторные исследования и выяснили, что в почвах есть превышение большое цинка, а также превышение по микробиологическим показателям», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора НСО Алексей Згурский. Специалисты оценили вред почвам в 11,8 млн рублей.







В прокуратуре НСО уточнили, что площадь испорченной земли составила 0,7 гектара.





Оказалось, что отходы сливала «Служба СИБ». «Этот факт им опровергнуть не удалось. Были опросы, свидетели, документация. Участок им выделен не был — они самовольно сливали на землю сельхозназначения все вещества», — объяснил прокурор.







Отходы брались из выгребных ям и у промышленных предприятий, последнее и объясняет наличие в земле цинка, отметил Алексей Згурский.







Прокуратура внесла представление компании, обязав её исправить ситуацию. Но так как «Служба СИБ» земли не рекультивировала, прокуроры обратились в суд. В итоге суд встал на сторону прокуроров и обязал «Службу СИБ» возместить ущерб и выплатить штраф в размере 11 млн рублей.







В этом году компания оплатила ущерб полностью, теперь она должна восстановить землю. Организация заказала проект рекультивации — его уже разрабатывают. «Мы ситуацию до устранения нарушений контролируем», — добавил Алексей Згурский.







По информации «СПАРК-Интерфакс», компания «Служба содержания и благоустройства» полностью принадлежит администрации Верх-Тулинского сельсовета. На момент публикации глава администрации сельсовата по телефону не отвечала.