Распродажа от мэрии: власти Новосибирска решили заработать на акциях 10 миллионов
Власти Новосибирска решили продать акции трёх компаний, чтобы пополнить муниципальный бюджет.
На этой неделе мэрия Новосибирска разместила своем сайте постановления о продаже принадлежащих ей пакетов акций ПАО «Ростелеком», АО «Сибирьгазсервис» и холдинговой компании «НЭВЗ-Союз».
Как следует из документов, всего мэрия планирует продать 522 акции «Ростелекома» — это 0,000018% уставного капитала. Стартовая цена за весь пакет составляет
Также муниципалитет решил выставить на продажу
Кроме того, мэрия продаёт 32 акции холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» — 31 привилегированную и одну обыкновенную. Это 0,004% от общего числа акций завода. Начальная цена пакета составляет
Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему муниципалитет решил продать эти акции и когда именно состоятся аукционы.
Член комиссии горсовета Новосибирска по муниципальной собственности Игорь Кудин в беседе с НГС.НОВОСТИ заявил, что поддерживает решение продать эти акции — речь идёт о «микроскопических» пакетах, которые не позволяют мэрии влиять на состояние дел в компаниях.
«Это совершенно нормальная практика, когда мэрия освобождается от какого-то имущества, если она не может никакую решающую роль сыграть, имея эти акции. Естественно, всё это делается для того, чтобы дополнительные деньги поступили в бюджет. Это, я считаю, абсолютно правильное, выверенное решение», — заявил Игорь Кудин.
Ранее стало известно о том, что мэрия Новосибирска в 2017 году собирается продать пакет акций «Экспресс-Пригорода» — компании, которая занимается пригородными железнодорожными перевозками.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной