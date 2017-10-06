Распродажа от мэрии: власти Новосибирска решили заработать на акциях 10 миллионов

На продаже акций мэрия рассчитывает заработать минимум 9 млн 603 тысячи 332 рубля

Власти Новосибирска решили продать акции трёх компаний, чтобы пополнить муниципальный бюджет.







На этой неделе мэрия Новосибирска разместила своем сайте постановления о продаже принадлежащих ей пакетов акций ПАО «Ростелеком», АО «Сибирьгазсервис» и холдинговой компании «НЭВЗ-Союз».







Как следует из документов, всего мэрия планирует продать 522 акции «Ростелекома» — это 0,000018% уставного капитала. Стартовая цена за весь пакет составляет 39 668 рублей, что почти в 30 397 раз превышает номинальную стоимость этих акций.





Также муниципалитет решил выставить на продажу 98 500 акций АО «Сибирьгазсервис» (2,13% от общего количества акций предприятия) по стартовой цене 9 млн 513 тысяч 650 рублей. Это в 6,4 раза дороже номинальной стоимости акций.





Кроме того, мэрия продаёт 32 акции холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» — 31 привилегированную и одну обыкновенную. Это 0,004% от общего числа акций завода. Начальная цена пакета составляет 50 014 рублей — это почти в 3126 раз дороже номинальной стоимости.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему муниципалитет решил продать эти акции и когда именно состоятся аукционы.







Член комиссии горсовета Новосибирска по муниципальной собственности Игорь Кудин в беседе с НГС.НОВОСТИ заявил, что поддерживает решение продать эти акции — речь идёт о «микроскопических» пакетах, которые не позволяют мэрии влиять на состояние дел в компаниях.





«Это совершенно нормальная практика, когда мэрия освобождается от какого-то имущества, если она не может никакую решающую роль сыграть, имея эти акции. Естественно, всё это делается для того, чтобы дополнительные деньги поступили в бюджет. Это, я считаю, абсолютно правильное, выверенное решение», — заявил Игорь Кудин.







Ранее стало известно о том, что мэрия Новосибирска в 2017 году собирается продать пакет акций «Экспресс-Пригорода» — компании, которая занимается пригородными железнодорожными перевозками.