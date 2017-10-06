Встретились в маршрутке: специальная «ГАЗель» выехала на поиски больных ВИЧ

К ВИЧ-мобилям часто выстраиваются очереди
К ВИЧ-мобилям часто выстраиваются очереди

Сегодня в Новосибирске начал работать ВИЧ-мобиль, в котором желающие бесплатно сдают экспресс-тест на опасное заболевание, — «маршрутка» будет работать весь месяц на разных точках города.


С 6 по 28 октября врачи будут собирать анализы новосибирцев, которые хотят провериться на ВИЧ, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО. Сегодня ВИЧ-мобиль работает у метро «Площадь Маркса» (выход к «Кристаллу») с 15:00 до 19:00.


Также он приедет 12 октября к фонтану Первомайского сквера, 20 октября — к ДК Чкалова, а 26 октября — к ТЦ «Голден Парк». Время работы везде одинаковое — с 15:00 до 19:00. А 28 октября он будет работать с 11:00 до 17:00 на площади Ленина (со стороны улицы Депутатской).


«Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около пятнадцати минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста. Основная цель работы мобильного пункта медицинской профилактики — повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также раннее выявление заболевания», — считают в правительстве.


По данным областного минздрава за январь-сентябрь 2017 года, экспресс-тестирование согласились сделать больше 3,5 тысячи новосибирцев. ВИЧ-мобиль работал на 50 площадках и помог выявить заболевание у 178 человек.


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поликлинике Центра СПИД, несмотря на популярность таких акций, после них новосибирцы массово не приходят на более тщательное обследование. «Конечно, это плюс (сама идея ВИЧ-мобиля. М.М.), но не решает проблем глобальных. Тем не менее всё это положительно, потому что под лежачий камень вода не течёт, всё равно выявляются — единичные случаи, но выявляются», — отметили в поликлинике.


Ранее в Новосибирске оказался вагон поезда, в котором каждый желающий мог пройти экспресс-тест на ВИЧ. Спецвагон ехал через всю страну в составе поезда дальнего следования — от Владивостока до Санкт-Петербурга. По информации минздрава НСО, в нём протестировали 922 человека, и оказалось, что ВИЧ болеют 25 человек, причём 12 узнали об этом впервые. 

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