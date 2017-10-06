Новосибирский таксист сдал полиции пассажира с игрушечным пистолетом

Муляж пистолета, изъятый сотрудниками полиции у подозреваемого

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи — поймать его помог таксист.







По данным следствия, вечером 1 октября мужчина в маске вошел в павильон на улице Кропоткина. Угрожая оружием, он потребовал от работника открыть витрину с мобильными телефонами. Забрав их, преступник скрылся.







«Накануне благодаря грамотным и своевременным действиям водителя одного из таксомоторных предприятий Новосибирска и работников частной охраны ночного клуба подозреваемый был задержан. Как установили полицейские, в одном из развлекательных заведений в центре города молодому человеку не хватило денег, чтобы рассчитаться за заказ. Он вызвал такси и отправился в ломбард — заложить сразу несколько мобильных телефонов. По дороге водитель такси заметил, что его пассажир вооружен, и сообщил об этом работникам частной охраны клуба, откуда увёз клиента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Охранники клуба позвонили в полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали подозреваемого. В ходе обысков у него изъяли нож, маску и 13 из 22 похищенных телефонов. Тогда же выяснилась еще одна интересная деталь: оружие, о котором сообщил таксист, было ненастоящим.







«Это был пластмассовый игрушечный пистолет, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы ведомства. — Работник салона воспринял этот [муляж] как настоящее оружие, поэтому изначально у нас была информация о том, что преступление было совершенно под угрозой применения пистолета. То, что это была имитация, выяснилось уже при задержании».







Сейчас полиция расследует уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.





Не так давно по суд отправились подозреваемые по другому громкому разбою. Прокуратура Первомайского района отправила на скамью подсудимых фигурантов дела по нападению на женщину и 13-летнюю девочку.

