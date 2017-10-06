Вандалы выбросили в Обь новые яблони с набережной

В ночь на 6 октября неизвестные вырвали на набережной две новые яблони, которые высадили накануне.





«Сегодня с утра обнаружили работники парка. Заявление в полицию написали, полиция уже приезжала. Теперь будем смотреть — приживутся ли деревья назад. Две яблони вырвали — их протащили по набережной и выкинули в воду. Четыре пытались вырвать ещё», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







Две яблони оказались за парапетом





Вырванные яблони протащили по набережной





Еще четыре дерева вандалам вырвать не удалось

Деревья на набережной начали высаживать на этой неделе — сейчас набережная закрыта для посетителей, её готовят к открытию после ремонта, которое планировали на 15 октября.