Вандалы выбросили в Обь новые яблони с набережной
В ночь на 6 октября неизвестные вырвали на набережной две новые яблони, которые высадили накануне.
«Сегодня с утра обнаружили работники парка. Заявление в полицию написали, полиция уже приезжала. Теперь будем смотреть — приживутся ли деревья назад. Две яблони вырвали — их протащили по набережной и выкинули в воду. Четыре пытались вырвать ещё», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Деревья на набережной начали высаживать на этой неделе — сейчас набережная закрыта для посетителей, её готовят к открытию после ремонта, которое планировали на 15 октября.
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Елена Громкова
Фото facebook.com/anna.tereshkova (1, 2), читателя НГС (3)