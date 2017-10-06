Фото: на конкурс «Мисс Россия» отобрали 21 сибирячку с модельной внешностью
В новосибирском ТЦ «Сан Сити» прошёл кастинг среди девушек, желающих принять участие во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия». Из почти 300 девушек до выхода на сцену кастинга допустили 49, а уже из них отобрали 21 претендентку на конкурс.
«У нас строгие правила: [возраст] от 18 до 23 лет и [рост] от 173 см. Если кто-то не подходил под эти требования, то они автоматически отсеивались. Всего заявок подало более 300 девушек. Девушки были из разных городов — Барнаула, Красноярска, Читы, Новокузнецка, Омска, Бердска и других городов», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ менеджер конкурса «Мисс Россия» Ксения Любавина.
По словам Любавиной, девушки в свободной форме рассказывали о себе и своих увлечениях, а жюри оценивало, как они себя подают, умеют держаться на сцене, как выглядят.
Прошедшие кастинг девушки отправят в Москву свои фотографии в купальниках — в окончательный отбор на конкурс «Мисс Россия» войдут 50 девушек со всей страны.
Сибирские красавицы регулярно участвуют во всевозможных конкурсах красоты и нередко побеждают. В начале сентября молодую маму из Новосибирска назвали самой стильной на мировом конкурсе «Миссис Вселенная», который проходил в ЮАР.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Илья Калинин
Фото Антона Чернобровкина, предоставлены компанией Elite Stars