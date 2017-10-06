Фото: на конкурс «Мисс Россия» отобрали 21 сибирячку с модельной внешностью

В новосибирском ТЦ «Сан Сити» прошёл кастинг среди девушек, желающих принять участие во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия». Из почти 300 девушек до выхода на сцену кастинга допустили 49, а уже из них отобрали 21 претендентку на конкурс.


В ТЦ «Сан Сити» прошёл кастинг на конкурс «Мисс Россия»
В ТЦ «Сан Сити» прошёл кастинг на конкурс «Мисс Россия»


«У нас строгие правила: [возраст] от 18 до 23 лет и [рост] от 173 см. Если кто-то не подходил под эти требования, то они автоматически отсеивались. Всего заявок подало более 300 девушек. Девушки были из разных городов — Барнаула, Красноярска, Читы, Новокузнецка, Омска, Бердска и других городов», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ менеджер конкурса «Мисс Россия» Ксения Любавина.


Жюри конкурса отобрало из сорока девяти девушек двадцать одну
Жюри конкурса отобрало из сорока девяти девушек двадцать одну


По словам Любавиной, девушки в свободной форме рассказывали о себе и своих увлечениях, а жюри оценивало, как они себя подают, умеют держаться на сцене, как выглядят. 


На кастинг прислали около 300 заявок из разных городов Сибири
На кастинг прислали около 300 заявок из разных городов Сибири


Прошедшие кастинг девушки отправят в Москву свои фотографии в купальниках — в окончательный отбор на конкурс «Мисс Россия» войдут 50 девушек со всей страны.


Условия отбора жёсткие: помимо привлекательной внешности рост девушки должен быть не меньше 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет
Условия отбора жёсткие: помимо привлекательной внешности рост девушки должен быть не меньше 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет


Сибирские красавицы регулярно участвуют во всевозможных конкурсах красоты и нередко побеждают. В начале сентября молодую маму из Новосибирска назвали самой стильной на мировом конкурсе «Миссис Вселенная», который проходил в ЮАР. 

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