Фото: на конкурс «Мисс Россия» отобрали 21 сибирячку с модельной внешностью

В новосибирском ТЦ «Сан Сити» прошёл кастинг среди девушек, желающих принять участие во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия». Из почти 300 девушек до выхода на сцену кастинга допустили 49, а уже из них отобрали 21 претендентку на конкурс.





В ТЦ «Сан Сити» прошёл кастинг на конкурс «Мисс Россия»





«У нас строгие правила: [возраст] от 18 до 23 лет и [рост] от 173 см. Если кто-то не подходил под эти требования, то они автоматически отсеивались. Всего заявок подало более 300 девушек. Девушки были из разных городов — Барнаула, Красноярска, Читы, Новокузнецка, Омска, Бердска и других городов», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ менеджер конкурса «Мисс Россия» Ксения Любавина.





Жюри конкурса отобрало из сорока девяти девушек двадцать одну





По словам Любавиной, девушки в свободной форме рассказывали о себе и своих увлечениях, а жюри оценивало, как они себя подают, умеют держаться на сцене, как выглядят.





На кастинг прислали около 300 заявок из разных городов Сибири





Прошедшие кастинг девушки отправят в Москву свои фотографии в купальниках — в окончательный отбор на конкурс «Мисс Россия» войдут 50 девушек со всей страны.







Условия отбора жёсткие: помимо привлекательной внешности рост девушки должен быть не меньше 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет





Сибирские красавицы регулярно участвуют во всевозможных конкурсах красоты и нередко побеждают. В начале сентября молодую маму из Новосибирска назвали самой стильной на мировом конкурсе «Миссис Вселенная», который проходил в ЮАР.