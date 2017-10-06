ГИБДД объявила в розыск водителей машин, по очереди наехавших на пешехода на трассе

ГИБДД разыскивает водителей, которые покинули место ДТП
ГИБДД разыскивает водителей, которые покинули место ДТП

Инспекторы ГИБДД разыскивают водителей двух автомобилей, которые сбили пешехода на Чуйском тракте — они остановились, но спустя пару минут уехали. 


ДТП случилось накануне, 5 октября, в 20:45 на 45-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области.


Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областной ГИБДД, 30-летний водитель Hyundai Solaris ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. Неподалёку от АЗС «Газпромнефть» он сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.


Мужчина за рулём седана остановился и увидел, что следом по трассе промчались две машины — они наехали на сбитого пешехода. Этот момент попал к нему на видеорегистратор.


Внимание, шокирующее видео! Мы не рекомендуем смотреть его впечатлительным людям.



«Водители автомобилей, которые наехали на уже сбитого пешехода, остановились через несколько метров, постояли и уехали», — пояснили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД.


Сейчас автоинспекторы проводят проверку. Чтобы установить причину смерти пешехода, проведут экспертизу. В Госавтоинспекции предполагают, что мужчина скончался после наезда на него двух скрывшихся автомобилей.


Дорожная полиция просит очевидцев этой аварии либо тех, кто что-то знает о скрывшихся автомобилях, позвонить по телефонам: 8(383) 220-70-77, 232-13-00 или 8-913-950-14-05. 


В ГИБДД напомнили, что водителям, скрывшимся с места аварии, грозит лишение прав или административный арест на срок до 15 суток. Только за первые восемь месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД нашли больше 2,5 тысячи водителей, которые уехали с места ДТП.

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