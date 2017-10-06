ГИБДД объявила в розыск водителей машин, по очереди наехавших на пешехода на трассе

ГИБДД разыскивает водителей, которые покинули место ДТП

Инспекторы ГИБДД разыскивают водителей двух автомобилей, которые сбили пешехода на Чуйском тракте — они остановились, но спустя пару минут уехали.





ДТП случилось накануне, 5 октября, в 20:45 на 45-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области.





Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областной ГИБДД, 30-летний водитель Hyundai Solaris ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. Неподалёку от АЗС «Газпромнефть» он сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.





Мужчина за рулём седана остановился и увидел, что следом по трассе промчались две машины — они наехали на сбитого пешехода. Этот момент попал к нему на видеорегистратор.





Внимание, шокирующее видео! Мы не рекомендуем смотреть его впечатлительным людям.









«Водители автомобилей, которые наехали на уже сбитого пешехода, остановились через несколько метров, постояли и уехали», — пояснили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД.







Сейчас автоинспекторы проводят проверку. Чтобы установить причину смерти пешехода, проведут экспертизу. В Госавтоинспекции предполагают, что мужчина скончался после наезда на него двух скрывшихся автомобилей.





Дорожная полиция просит очевидцев этой аварии либо тех, кто что-то знает о скрывшихся автомобилях, позвонить по телефонам: 8(383) 220-70-77, 232-13-00 или 8-913-950-14-05.





В ГИБДД напомнили, что водителям, скрывшимся с места аварии, грозит лишение прав или административный арест на срок до 15 суток. Только за первые восемь месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД нашли больше 2,5 тысячи водителей, которые уехали с места ДТП.