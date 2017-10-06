Очень медленные коты: новосибирцы хвастаются в соцсетях необычными видео с котиками

Забавную эстафету запустило накануне котокафе Murchim: они предложили горожанам снимать своих питомцев в замедленной съёмке и выкладывать в социальную сеть Instagram с хештэгом #murchim_slow.


«Мы часто снимаем и фотографируем наших котов, и стало интересно заснять, как они едят и пьют. Пришли к выводу, что в slow mo выглядит достаточно зрелищно. Эстафету запустили для того, чтобы люди тоже имели возможность делиться интересными моментами со своими животными и выкладывали видео в соцсети. Это обратная связь, и я считаю, что это весело, когда не только ты один смотришь на подвиги своего кота или кошки, но еще и показываешь их другим», — рассказала НГС.НОВОСТИ Светлана, совладелица котокафе. 


Кошку Шахматку сняли первой. По словам Светланы, она робкая, скромная и ласковая, очень любит поесть. 


Котокафе “Murchim” запускает эстафету #murchim_slow! 🐱🐱🐱 У вас есть котик? У вашей подруги есть котик? Может тогда у ваших родителей? Скорее снимайте классное slow mo видео, выкладывайте в инстаграм с тегом #murchim_slow, передавайте эстафету друзьям и самые эпичные видео мы вознаградим сертификатом на бесплатное посещение любого филиала «Murchim» 😻 Мы эстафету передаём @lina_buski @vviardo и @shvabroid_pkv Покажите инсте своих крутых кисок 😎 😹 Upd.: Кому ещё передать эстафету? Первые 5 комментов под этим видео получат ее от нас лично 😽

Публикация от 🐾MURCHIM🐾тайм-кафе с котиками (@murchim_cafe)


Подписчица профиля котокафе Анастасия тоже поделилась своим котиком, который идеально ходит на двух ногах.



У Софии дома две кошки — Эшли и Мишель. Эшли замечательно танцует. 


🤘🏼 #эшли #донскойсфинкс

Публикация от Sofiya Barger (@sofiya_barger)


А Мишель, когда спит, сладко похрапывает. 


Мистер Хряк 😂👌🏼 #мишель #питерболд

Публикация от Sofiya Barger (@sofiya_barger)


Ещё одна подписчица котокафе с ником artel_ewa показала жизнь двух друзей в нескольких секундах. 



А маленький Йоша зевает, как настоящий хищник.



По словам Светланы, эстафета продлится ещё несколько дней: «Я могла бы ответить, что самых эпичных выберут наши котики, но, скорее всего, мы с руководством соберемся, проголосуем и, возможно, устроим голосование среди тех видео, что отберём сами». 


Не так давно НГС.АФИША делала подборку отважных котов, покоряющих дворы. Новосибирцы с удовольствием присылали фотографии своих питомцев. 

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