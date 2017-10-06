Очень медленные коты: новосибирцы хвастаются в соцсетях необычными видео с котиками
Забавную эстафету запустило накануне котокафе Murchim: они предложили горожанам снимать своих питомцев в замедленной съёмке и выкладывать в социальную сеть Instagram с хештэгом #murchim_slow.
«Мы часто снимаем и фотографируем наших котов, и стало интересно заснять, как они едят и пьют. Пришли к выводу, что в slow mo выглядит достаточно зрелищно. Эстафету запустили для того, чтобы люди тоже имели возможность делиться интересными моментами со своими животными и выкладывали видео в соцсети. Это обратная связь, и я считаю, что это весело, когда не только ты один смотришь на подвиги своего кота или кошки, но еще и показываешь их другим», — рассказала НГС.НОВОСТИ Светлана, совладелица котокафе.
Кошку Шахматку сняли первой. По словам Светланы, она робкая, скромная и ласковая, очень любит поесть.
Подписчица профиля котокафе Анастасия тоже поделилась своим котиком, который идеально ходит на двух ногах.
У Софии дома две кошки — Эшли и Мишель. Эшли замечательно танцует.
А Мишель, когда спит, сладко похрапывает.
Ещё одна подписчица котокафе с ником artel_ewa показала жизнь двух друзей в нескольких секундах.
А маленький Йоша зевает, как настоящий хищник.
По словам Светланы, эстафета продлится ещё несколько дней: «Я могла бы ответить, что самых эпичных выберут наши котики, но, скорее всего, мы с руководством соберемся, проголосуем и, возможно, устроим голосование среди тех видео, что отберём сами».
Не так давно НГС.АФИША делала подборку отважных котов, покоряющих дворы. Новосибирцы с удовольствием присылали фотографии своих питомцев.
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Алёна Золотухина
Фото instagram.com: murchim_cafe (1), asti_69 (2), sofiya_barger (3,4), artel_ewa (5), lina_buski (6)