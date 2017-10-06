Очень медленные коты: новосибирцы хвастаются в соцсетях необычными видео с котиками

Забавную эстафету запустило накануне котокафе Murchim: они предложили горожанам снимать своих питомцев в замедленной съёмке и выкладывать в социальную сеть Instagram с хештэгом #murchim_slow.



«Мы часто снимаем и фотографируем наших котов, и стало интересно заснять, как они едят и пьют. Пришли к выводу, что в slow mo выглядит достаточно зрелищно. Эстафету запустили для того, чтобы люди тоже имели возможность делиться интересными моментами со своими животными и выкладывали видео в соцсети. Это обратная связь, и я считаю, что это весело, когда не только ты один смотришь на подвиги своего кота или кошки, но еще и показываешь их другим», — рассказала НГС.НОВОСТИ Светлана, совладелица котокафе.





Кошку Шахматку сняли первой. По словам Светланы, она робкая, скромная и ласковая, очень любит поесть.









Подписчица профиля котокафе Анастасия тоже поделилась своим котиком, который идеально ходит на двух ногах.





Ааа, это же самая милая эстафета от @murchim_cafe ❤😍 #murchim_slow А в конце такой "бум" как будто что-то взорвалось🙃🙂 Публикация от Anastasia (@asti_69) Окт 5 2017 в 3:50 PDT





У Софии дома две кошки — Эшли и Мишель. Эшли замечательно танцует.





🤘🏼 #эшли #донскойсфинкс Публикация от Sofiya Barger (@sofiya_barger) Дек 15 2015 в 9:51 PST





А Мишель, когда спит, сладко похрапывает.





Мистер Хряк 😂👌🏼 #мишель #питерболд Публикация от Sofiya Barger (@sofiya_barger) Июл 7 2016 в 9:26 PDT





Ещё одна подписчица котокафе с ником artel_ewa показала жизнь двух друзей в нескольких секундах.





Пройти мимо эстафеты от @murchim_cafe ? Не,это не про нас. Типичная жизнь двух друзей в нескольких секундах.😼😽 #murchim_slow Публикация от 💋Брошки,игрушки handmade🐇🐼 (@artel_ewa) Окт 5 2017 в 2:03 PDT





А маленький Йоша зевает, как настоящий хищник.









По словам Светланы, эстафета продлится ещё несколько дней: «Я могла бы ответить, что самых эпичных выберут наши котики, но, скорее всего, мы с руководством соберемся, проголосуем и, возможно, устроим голосование среди тех видео, что отберём сами».







Не так давно НГС.АФИША делала подборку отважных котов, покоряющих дворы. Новосибирцы с удовольствием присылали фотографии своих питомцев.