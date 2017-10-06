Сибирячка написала 24 картины, чтобы заставить людей забыть о прошлом

Вчера в культурном центре «Этаж» прошла выставка HUC HUC новосибирской художницы Ксении Ядрышниковой.





Ксения Ядрышникова на фоне одной из своих работ





29-летняя художница пишет акварелью и маслом — первая выставка состояла преимущественно из портретов, в экспозиции 24 работы.







Художница рисует акварелью и маслом





«Название выставки означает с латинского "что здесь, то здесь". Идея такова: я через свои картины хочу показать людям, как важно быть в настоящем моменте, не вовлекаясь в прошлое или будущее, жить сейчас», — рассказывает Ксения.





В конце выставки Ксения сделала селфи с гостями





На выставке Ксении показали 24 картины





Автор картин хотела показать гостям выставки, что жить нужно сейчас без оглядки на прошлое





Художница окончила колледж культуры и искусств. Портретной живописью занимается три года.





В середине сентября в центре «Этаж» проходила выставка другой новосибирской художницы Юлии Куртуковой, она показала горожанам свои работы в темноте.