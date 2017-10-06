Сибирячка написала 24 картины, чтобы заставить людей забыть о прошлом

Вчера в культурном центре «Этаж» прошла выставка HUC HUC новосибирской художницы Ксении Ядрышниковой.


Ксения Ядрышникова на фоне одной из своих работ
Ксения Ядрышникова на фоне одной из своих работ


29-летняя художница пишет акварелью и маслом — первая выставка состояла преимущественно из портретов, в экспозиции 24 работы.


Художница рисует акварелью и маслом
Художница рисует акварелью и маслом


«Название выставки означает с латинского "что здесь, то здесь". Идея такова: я через свои картины хочу показать людям, как важно быть в настоящем моменте, не вовлекаясь в прошлое или будущее, жить сейчас», — рассказывает Ксения. 


В конце выставки Ксения сделала селфи с гостями
В конце выставки Ксения сделала селфи с гостями


На выставке Ксении показали 24 картины
На выставке Ксении показали 24 картины


Автор картин хотела показать гостям выставки, что жить нужно сейчас без оглядки на прошлое
Автор картин хотела показать гостям выставки, что жить нужно сейчас без оглядки на прошлое


Художница окончила колледж культуры и искусств. Портретной живописью занимается три года.


В середине сентября в центре «Этаж» проходила выставка другой новосибирской художницы Юлии Куртуковой, она показала горожанам свои работы в темноте.

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