Сибирячка написала 24 картины, чтобы заставить людей забыть о прошлом
Вчера в культурном центре «Этаж» прошла выставка HUC HUC новосибирской художницы Ксении Ядрышниковой.
29-летняя художница пишет акварелью и маслом — первая выставка состояла преимущественно из портретов, в экспозиции 24 работы.
«Название выставки означает с латинского "что здесь, то здесь". Идея такова: я через свои картины хочу показать людям, как важно быть в настоящем моменте, не вовлекаясь в прошлое или будущее, жить сейчас», — рассказывает Ксения.
Художница окончила колледж культуры и искусств. Портретной живописью занимается три года.
В середине сентября в центре «Этаж» проходила выставка другой новосибирской художницы Юлии Куртуковой, она показала горожанам свои работы в темноте.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Алёна Золотухина
Фото предоставлены Ксенией Ядрышниковой