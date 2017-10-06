Видео: спасатели разрушили стену, чтобы спасти замурованного кота

Чтобы вызволить кота из западни, спасателям пришлось бензорезом распилить стену под лестницей
Чтобы вызволить кота из западни, спасателям пришлось бензорезом распилить стену под лестницей

Новосибирские спасатели бензорезом выпилили дыру в стене, чтобы достать попавшего в западню чёрно-белого кота.


В двенадцатом часу дня 5 октября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выехали на улицу Серебренниковскую. Их вызвали сотрудники фирмы, которые услышали мяукание кота под лестницей на первом этаже здания, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.


По его словам, кот мяукал за сплошной стеной из сибита. Спасатели предполагают, что попасть туда он мог с обратной стороны через вентиляционное отверстие.


«Возможно, от непогоды укрывался. Залез, куда потеплее, по подвальным помещениям через узкие открытые вентиляционные лазы и в итоге оказался в том месте, из которого не смог выбраться», — рассказал Дмитрий Фокин.


Чтобы добраться до кота, спасатели бензорезом проделали отверстие под лестницей.


«Разрезали сибит, с помощью шанцевого инструмента подготовили проём и через проём выманили кота», — сообщил начальник МАСС.



Новосибирским спасателям достаточно часто приходится спасать попавших в беду животных. Например, в прошлом месяце они достали маленькую собаку из-под завалов на улице Сеченова — после взрыва газа в доме пса прижало обломком стены. 

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