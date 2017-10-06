В Новосибирской области ждут до –13 на выходных

В некоторых районах НСО температура упадёт до 13 градусов ночью

Ночью на выходных в Новосибирской области температура упадёт до –13 градусов.







«Погода остаётся неустойчивой, но у нас сегодня с выходом циклонов из районов Павлодара образовался на юге области временный снежный покров высотой от 1–2 см. Отметили снежный покров несколько метеостанций НСО — Маслянино, Кочки, Сузун, Посевная в районе Черепаново и Усть-Тарка», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Теперь синоптики ждут, что циклон уйдёт, и произойдёт вторжение более прохладных воздушных масс.







«Образуется область высокого атмосферного давления, антициклон, температура понизится в выходные дни до 1–7 градусов мороза, местами до 12–13 градусов мороза.





Осадки прекратятся. Они еще возможны сегодня, в ночь на 7-е. Температурный фон завтра будет днём не выше 0…+5, а 8-го потеплеет до +3…+8 градусов тепла», — добавил Ренад Ягудин.







По информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске на выходных максимальная температура будет достигать +5 градусов, а ночью будет до –4 градусов. При этом в пригороде будет –8 градусов.





В начале недели НГС.НОВОСТИ публиковали прогноз на октябрь — синоптики сообщали, что месяц будет относительно тёплым.