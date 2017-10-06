В Новосибирской области ждут до –13 на выходных

В некоторых районах НСО температура упадёт до 13 градусов ночью
В некоторых районах НСО температура упадёт до 13 градусов ночью

Ночью на выходных в Новосибирской области температура упадёт до –13 градусов.


«Погода остаётся неустойчивой, но у нас сегодня с выходом циклонов из районов Павлодара образовался на юге области временный снежный покров  высотой от 1–2 см. Отметили снежный покров несколько метеостанций НСО — Маслянино, Кочки, Сузун, Посевная в районе Черепаново и Усть-Тарка», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Теперь синоптики ждут, что циклон уйдёт, и произойдёт вторжение более прохладных воздушных масс.


«Образуется область высокого атмосферного давления, антициклон, температура понизится в выходные дни до 1–7 градусов мороза, местами до 12–13 градусов мороза. 


Осадки прекратятся. Они еще возможны сегодня, в ночь на 7-е. Температурный фон завтра будет днём не выше 0…+5, а 8-го потеплеет до +3…+8 градусов тепла», — добавил Ренад Ягудин.


По информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске на выходных максимальная температура будет достигать +5 градусов, а ночью будет до –4 градусов. При этом в пригороде будет –8 градусов. 


В начале недели НГС.НОВОСТИ публиковали прогноз на октябрь — синоптики сообщали, что месяц будет относительно тёплым.

Прочтений: 4577
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено