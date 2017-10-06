Audi A4 отбросило на встречную полосу после ДТП на трассе: два погибших и два пострадавших

Двух выживших в аварии мужчин увезли в больницу 
Двух выживших в аварии мужчин увезли в больницу 

В Черепановском районе НСО в ночь на 6 октября случилось смертельное ДТП — погибли два человека, ещё два получили травмы.


Авария произошла в 00:50 на Чуйском тракте под городом Черепаново.


Автомобиль Audi A4 ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 108-м км трассы М-52 водитель врезался в грузовик Isuzu, которым управлял 33-летний мужчина.


«После удара Audi отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который ехал в сторону Новосибирска», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель областного УГИБДД Константин Шкабарня.


Водитель и пассажир Audi погибли на месте, их личности сейчас устанавливаются. Травмы получили 40-летний водитель Toyota Corolla и его 54-летний пассажир. Их увезли в больницу. У водителя черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, у пассажира также черепно-мозговая травма и проникающее ранение грудной полости.


В дорожной полиции уточнили, что стаж водителя Isuzu — 15 лет. 


За прошедшие сутки с небольшим это вторая авария на Чуйском тракте, которая уносит жизни людей. Утром 5 сентября в Искитимском районе неподалёку от посёлка Ложок водитель Toyota Land Cruiser выехал на «встречку» и столкнулся с тремя автомобилями. Погиб водитель одного из них.  

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