Хромала и плакала: полный автобус прокатил сибирячку с зажатой дверями ногой

Автобус, в котором произошёл инцидент

В Новосибирске двери переполненного автобуса зажали девушке ногу — так автобус проехал ещё остановку, пока один из пассажиров попросил водителя оказать ей помощь и отвезти в больницу.







Случай произошел сегодня, 6 октября, около 8:30 в автобусе № 28 («"Пригородный простор" – Тюленина»). «Автобус был переполненный, все ехали на работу. На Титова с задней площадки пассажиры начали кричать водителю, чтобы он остановил, потому что пассажирке зажало ногу, — рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир этого же автобуса Иван М. — Нажимали эту сигнальную кнопку, но водитель никак не реагировал, потом кондуктор пробилась через весь салон до кабины».







В итоге девушка вышла на остановке у станции метро «Карла Маркса». «Она сильно хромала, стояла и плакала», — рассказал очевидец. Он попросил водителя автобуса извиниться и отвезти пострадавшую в больницу. Водитель поговорил с девушкой — в итоге она вернулась в автобус и поехала дальше.







Автобус, в котором произошел инцидент, обслуживает ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». Корреспондент НГС.НОВОСТИ попыталась получить комментарий у перевозчика, однако в диспетчерской ответили, что пока могут лишь передать сообщение о происшествии.





Это уже не первый случай за неделю, когда пассажиры в транспорте получают травмы — так, 3 октября водители устроили гонки, из-за чего несколько человек упали в автобусе.

