Хромала и плакала: полный автобус прокатил сибирячку с зажатой дверями ногой
В Новосибирске двери переполненного автобуса зажали девушке ногу — так автобус проехал ещё остановку, пока один из пассажиров попросил водителя оказать ей помощь и отвезти в больницу.
Случай произошел сегодня, 6 октября, около 8:30 в автобусе
В итоге девушка вышла на остановке у станции метро «Карла Маркса». «Она сильно хромала, стояла и плакала», — рассказал очевидец. Он попросил водителя автобуса извиниться и отвезти пострадавшую в больницу. Водитель поговорил с девушкой — в итоге она вернулась в автобус и поехала дальше.
Автобус, в котором произошел инцидент, обслуживает ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». Корреспондент НГС.НОВОСТИ попыталась получить комментарий у перевозчика, однако в диспетчерской ответили, что пока могут лишь передать сообщение о происшествии.
Это уже не первый случай за неделю, когда пассажиры в транспорте получают травмы — так, 3 октября водители устроили гонки, из-за чего несколько человек упали в автобусе.
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Анна Богданова
Фото читателя НГС