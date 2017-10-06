По Красному проспекту растянулся 4-километровый затор

Утром 6 октября в Новосибирске на Красном проспекте собрались два крупных затора длиной 3 и 4 км.


Самый длинный затор начинался от улицы Сибревкома и заканчивался на улице Кропоткина. Второй затор направлялся в другую сторону: начинался недалеко от улицы Кропоткина и заканчивался на площади Ленина.


Утро 6 октября в Новосибирске
Утро 6 октября в Новосибирске


Среди других длинных заторов была пробка протяженностью 4,5 км по Немировича-Данченко через Октябрьский мост и улицу Восход до улицы Кирова. А также почти 5-километровая пробка от улицы Степной по Станиславского и проезду Энергетиков до Димитровского моста.


Утром 6 октября в Новосибирске
Утром 6 октября в Новосибирске


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о пробках на перекрёстках проспекта Дзержинского и улицы Трикотажная, а также Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко — там отключали светофоры.

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