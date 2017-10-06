Подробности аварии на Мочищенском шоссе: один из водителей попал в больницу с переломом

Авария случилась на Мочищенском шоссе недалеко от Ереванской
Авария случилась на Мочищенском шоссе недалеко от Ереванской

Новосибирская автоинспекция рассказала подробности вечерней аварии на Мочищенском шоссе, после которой загорелся «Субару».


ДТП случилось в 22:35 недалеко от Ереванской, в аварии столкнулись не две машины, как сообщалось прежде, а три: «Тойота Ранкс» въехал во встречный «Субару Б4», который отбросило на «Тойоту Функарго». 


«Автомобиль "Тойота Ранкс" выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки. В результате произошло столкновение с "Субару", после этого столкновения автомобиль "Субару" выкинула на встречную полосу на мой автомобиль», — передали в ГИБДД показания водителя «Тойоты Функарго». 


Водитель «Субару» объяснил ГИБДД, что когда увидел выехавшую «Тойоту», то перестроился на другую полосу, но «Тойота» резко перестроилась на ту же полосу.


Кроме того, вчера водитель «Субару» рассказывал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что после столкновения его автомобиль загорелся.


«В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота Ранкс" с переломом грудины и ушибами доставлен в больницу», — добавили в ГИБДД.

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