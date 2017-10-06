Инфляция в Новосибирской области с начала года составила 1,3%

Инфляция в Новосибирской области с начала года составила 1,3%

В Новосибирской области с начала 2017 года индекс потребительских цен оказался равен 101,3%.


«Выросли цены на непродовольственные товары на 1,2% и услуги на 4,3%. На продовольственные товары цены снизились на 0,5%», - Новосибирскстат сравнил показатели сентября 2017 года и декабря 2016 года.


Если с начала года инфляция составила 1,3%, то в сентябре, по сравнению с августом, была зафиксирована дефляция – цены за месяц снизились на 0,3%.


«Индексы цен рассчитаны по результатам ежемесячного наблюдения за уровнем потребительских цен на 505 наименований товаров и услуг, среди которых 214 позиций выросли в цене, 155 – подешевели, 136 – остались на уровне прошлого месяца», - рассказали аналитики.


В частности, в сентябре наиболее заметно снизились цены на репчатый лук (на 36,6%), морковь (на 33,3%), картофель (на 32,3%), белокочанную капусту (на 15,5%), столовую свеклу (на 12,3%), виноград (на 10,1%), яблоки (на 7,3%). При этом цены выросли на бананы (на 10,9%), сухие супы в пакетах (на 9,1%), отечественную икру лососевых рыб (на 5%), масло подсолнечное и консервы томатные (на 4,5%), соль (на 4,3%).


В конце августа аналитик Россстата пришли к выводу, что в 2017 году доходы стали позволять новосибирцам покупать меньше картошки и сигарет, зато больше хлеба и мяса.

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