Совершенно обычный: перед новосибирцами выступил известный пародист Максим Галкин

Недавно артист получил ТЭФИ как лучший ведущий
Недавно артист получил ТЭФИ как лучший ведущий

5 октября на сцене ДК Железнодорожников в Новосибирске выступил известный юморист Максим Галкин. 


Артист представил новую юмористическую программу «Один за всех», которую Максим Галкин создал сам, поместив в неё всё самое актуальное из мира звёзд и обычных людей.


Новосибирцы, посетившие концерт, отметили актуальность и жизненность шуток и пародий.


«Совершенно обычный человек, от которого идёт свет и тепло, ни капли ощущения звёздности», — делится впечатлениями Артемий, зритель концерта.




«Очень понравилось! Насмеялась от души. Почаще бы Максим к нам приезжал, у него хороший юмор. Нет никаких пошлостей», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ одна из зрительниц концерта.


Спасибо, солнечный Максим, за Вашу доброту, мягкость, искренность, интеллигентность, за то, что зрители на ваших концертах отдыхают душой и заряжаются позитивом!!! Рефреном через Ваше выступление так и звучат слова: "... от пристани Печали кораблик наш отчалит и курс возьмёт на Веру, Надежду и Любовь❕❕❕" Пусть паруса Вашего кораблика всегда будут наполнены попутным ветром, заряжая Вас здоровьем, бодростью и энергией!!! Пусть гастрольный тур пролетит для Вас, словно миг! ⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️ #максимгалкин #галкинмаксим #новосибирск #дкж #добрыйвечер #любовь #любовьзрителей #КристинаОрбакайте @maxgalkinru #maximgalkin #galkinmaxim #nsk #orbakaite_kristallik #автограф #автографсессия

Публикация от Кристина Орбакайте 🗝🎸🎤Fan page (@orbakaite_kristallik.nsk)


Пародисту легко удаётся перевоплощаться в самых разных персонажей, точно копируя жесты, голос и представляя их с очень смешных сторон.


Вечером 4 октября в Академгородке отыграла концерт группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым, который появился на сцене в домашнем халате

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