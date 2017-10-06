Совершенно обычный: перед новосибирцами выступил известный пародист Максим Галкин

Недавно артист получил ТЭФИ как лучший ведущий

5 октября на сцене ДК Железнодорожников в Новосибирске выступил известный юморист Максим Галкин.







Артист представил новую юмористическую программу «Один за всех», которую Максим Галкин создал сам, поместив в неё всё самое актуальное из мира звёзд и обычных людей.





Новосибирцы, посетившие концерт, отметили актуальность и жизненность шуток и пародий.





«Совершенно обычный человек, от которого идёт свет и тепло, ни капли ощущения звёздности», — делится впечатлениями Артемий, зритель концерта.







@orbakaite_kristallik.nsk Концерт Максима Галкина в Новосибирске!!! #максимгалкин #новосибирск #концерт #одинзавсех #осень #фансайт Публикация от Максим Галкин Фан (@maxim_galkin_sait) Окт 5 2017 в 10:04 PDT









«Очень понравилось! Насмеялась от души. Почаще бы Максим к нам приезжал, у него хороший юмор. Нет никаких пошлостей», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ одна из зрительниц концерта.









Пародисту легко удаётся перевоплощаться в самых разных персонажей, точно копируя жесты, голос и представляя их с очень смешных сторон.





Вечером 4 октября в Академгородке отыграла концерт группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым, который появился на сцене в домашнем халате.