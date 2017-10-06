В ФСБ вычислили организаторов сообщений о минировании в Новосибирске

Волна звонков о минировании прокатилась по всей России

28 сентября Новосибирск содрогнулся от прокатившейся волны анонимных звонков о минировании. Людей эвакуировали из торговых центров, школ, вузов и кинотеатров. К счастью, ни одно из сообщений о заложенной бомбе не подтвердилось.





Сотрудники ФСБ выяснили, что ложные звонки о минировании поступали от четырех граждан РФ.





«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — цитирует РИА «Новости» директора ФСБ России Александра Бортикова.







На прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн. Днём 5 октября волна звонков продолжилась — сразу несколько школ были эвакуированы из-за сообщений о заложенной бомбе.