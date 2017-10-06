Представлен новый императорский Toyota Century

Toyota показала новый седан Century, это всего лишь третье поколение машины, которая выпускается с 1967 года. Century в версии Royal является официальным японским императорским автомобилем, он крайне консервативен.





«Автомобиль продолжает нести спокойный классический дизайн. Длина модели составляет 5 335 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 505 мм, размер колесной базы — 3 090 мм», — рассказали в пресс-службе Toyota. Машина имеет все современные функции — светодиодную оптику, большую сенсорную мультимедиа, задние кресла с функцией массажа, подставку для ног, комплекс безопасности Toyota Safety Sense P, адаптивный круиз-контроль, систему переключения света фар, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе движения.







Автомобиль оснащен гибридной установкой с бензиновым двигателем V8 5.0. В серию машина поступит в 2018 году.



















