В жёстком ДТП сошлись две иномарки на Мочищенском шоссе





В аварии никто не пострадал

Вечером 5 октября на Мочищенском шоссе под Новосибирском в жёсткой аварии сошлись автомобили Subaru и Toyota.





В результате ДТП один из автомобилей загорелся.





«Водитель "Тойоты" пересёк двойную сплошную и хотел развернуться, а я ехал в сторону Мочище. От удара мой автомобиль загорелся. Пытаясь потушить, истратил два своих огнетушителя, и ещё два мне люди дали. Никто не пострадал, но водителя "Тойоты" прижало ремнём», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель Subaru Максим.





На место аварии оперативно прибыли пожарные и сотрудники «скорой помощи».





«Пожарные помогли потушить машину. Грустно, мой "Субарик" заболел», — сокрушается Максим.





На оживлённых трассах нередко случаются аварии, причины бывают разные. Утром 5 октября на трассе М52 в Искитимском районе Новосибирской области случилась серьёзная авария — водитель внедорожника выехал на «встречку» и столкнулся с тремя автомобилями.