В Центральном районе в ДТП пострадала девушка
Вечером 5 октября на перекрёстке улицы Советской и улицы Крылова в Центральном районе Новосибирска в ДТП попали «Шкода» и «Ниссан».
В аварии пострадала водитель «Ниссана» — ей повредило ногу.
Авария случилась около 23:00, машины столкнулись лоб в лоб.
«Водитель "Шкоды", поворачивая с Советской на Крылова, не справился с управлением и столкнулся с "Ниссаном". По словам водителя "Шкоды", его занесло при повороте. Водителю "Ниссана" потребовалась медицинская помощь», — рассказали специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».
Аварии с пострадавшими — не редкость для Новосибирска. Днём 1 октября на трассе в Барабинском районе Новосибирской области в ДТП попали легковая «Тойота» и фура «Фредлайнер». В аварии погибла 28-летняя пассажирка и 24-летний водитель «Тойоты».
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»