В Центральном районе в ДТП пострадала девушка

Водителю «Ниссана» потребовалась медицинская помощь

Вечером 5 октября на перекрёстке улицы Советской и улицы Крылова в Центральном районе Новосибирска в ДТП попали «Шкода» и «Ниссан».





В аварии пострадала водитель «Ниссана» — ей повредило ногу.







Авария случилась около 23:00, машины столкнулись лоб в лоб.





«Водитель "Шкоды", поворачивая с Советской на Крылова, не справился с управлением и столкнулся с "Ниссаном". По словам водителя "Шкоды", его занесло при повороте. Водителю "Ниссана" потребовалась медицинская помощь», — рассказали специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».





Аварии с пострадавшими — не редкость для Новосибирска. Днём 1 октября на трассе в Барабинском районе Новосибирской области в ДТП попали легковая «Тойота» и фура «Фредлайнер». В аварии погибла 28-летняя пассажирка и 24-летний водитель «Тойоты».