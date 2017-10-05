Новосибирцы пожаловались на разрушенный асфальт после ремонта теплотрассы

После раскопок на теплотрассе внутриквартальный проезд остался без асфальта
После раскопок на теплотрассе внутриквартальный проезд остался без асфальта

Жители дома № 18 на улице Достоевского в Центральном районе Новосибирска жалуются на то, что теплоэнергетики не спешат восстанавливать асфальт внутри квартала после раскопок теплотрассы.


По словам местных жителей, рабочие засыпали яму грунтом, но асфальт не восстановили. 


«Работы выполнили быстро, все закопали, но асфальт не уложили до сих пор. Уже месяц небольшой участок так и стоит. Срок окончания работ прошёл ещё 31 августа. Все это дело прямо у подъезда, проход маленький, рядом с домом. Жителям неудобно, приходится проходить по крыльцу подъезда. Скоро снег пойдет, когда асфальт укладывать будут — непонятно», — пожаловалась корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница Мария.


По словам девушки, ремонтные работы проводились АО «СИБЭКО». Сейчас участок, на котором проводился ремонт теплотрассы, остаётся огороженным.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в АО «СИБЭКО», чтобы выяснить, когда теплоэнергетики восстановят асфальт. 


Вчера житель Кропоткинского жилмассива пожаловался на аналогичную ситуацию. В пресс-службе АО «СИБЭКО» обеспокоенному новосибирцу порекомендовали оставить своё обращение в разделе «Народный контроль» на сайте энергокомпании.

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