Вернувшийся с работы мужчина нашёл в доме двух мёртвых детей

В произошедшем разбираются следователи

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух маленьких детей.







«Около 20 часов 5 октября 2017 года 26-летний житель села Абрамово Куйбышевского района возвратился домой с места работы. Зайдя в жилище, он обнаружил тела своих детей — 6-летней девочки и 11-месячного мальчика с признаками насильственной смерти», — описал ситуацию старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.







В следственном управлении уточнили, что вместе с детьми была только их 23-летняя мать. Её муж сообщил о случившемся в полицию.







Сейчас в произошедшем разбираются следователи, они возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По основной версии, детей убила их собственная мать, уточнил Алексей Максименко.





При этом он предпочёл не комментировать, каким именно способом были убиты дети.