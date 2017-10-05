Сибирячка отдала приставам 150 тысяч из страха лишиться «Мерседеса»

Приставы заметили машину должницы возле магазина сумок
Приставы заметили машину должницы возле магазина сумок

В Советском районе Новосибирска 30-летняя женщина выплатила многотысячный долг судебным приставам, чтобы не лишиться автомобиля.


«Женщина задолжала банкам свыше 2 млн рублей и в течение долгого времени не предпринимала попыток к оплате долгов», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Когда в дело вмешались судебные приставы, должница поначалу игнорировала их требования, поэтому ей начислили исполнительский сбор — 200 тысяч рублей. Позже банк отозвал исполнительный лист, и женщина посчитала, что приставы больше не будут её беспокоить. Но долг по исполнительскому сбору никуда при этом не делся.


В итоге приставы придумали, как взыскать с женщины долг: арестовали её банковские счета и списали с них 50 тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, что у должницы есть собственная машина — Mercedes-Benz E-Class 2006 года выпуска. Во время очередного рейда судебные приставы увидели, что этот автомобиль припаркован неподалеку от магазина сумок, и решили его арестовать.


«При виде должностных лиц <...> прекрасное расположение духа и радость от шопинга у должницы сменились на бурю негодований. Перспектива путешествия до ближайшего торгового центра на общественном транспорте удивительным образом подействовала на должницу — она попросила "проводить" её домой, чтобы взять сумму денег, необходимую для погашения задолженности», — описали ситуацию в службе судебных приставов. 


В ведомстве уточнили, что в итоге сибирячка выплатила приставам 150 тысяч рублей.

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