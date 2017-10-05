Молодой мужчина поплатился свободой за стрельбу по полицейским возле подъезда

Суд отправил мужчину в колонию
Суд отправил мужчину в колонию

Сегодня, 5 октября, Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который обстрелял двух полицейских возле жилого дома на улице 9-й Гвардейской Дивизии.


«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.


Инцидент произошёл в феврале 2017 года. Стрельбу возле подъезда открыл 21-летний мужчина: он выстрелил из травматического пистолета в двух полицейских. Одного из них ранил в грудную клетку, другого — в шею, сообщали ранее в следственном управлении СК России по НСО.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказывали, что этот мужчина — подозреваемый в мошенничестве. Он начал стрелять в полицейских, когда те пытались его задержать. Стрелявшего доставили в полицию, у него изъяли травматический пистолет со сбитым номером.


Как следует из сообщения на сайте суда, полицейские серьёзно не пострадали.


Ленинский районный суд признал стрелка виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговор в законную силу не вступил.

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