S7 объявила о запуске прямого рейса в Японию

Летать из Новосибирска в Токио перевозчик планирует на авиалайнерах Airbus A320
Летать из Новосибирска в Токио перевозчик планирует на авиалайнерах Airbus A320

Авиакомпания S7 Airlines решила запустить прямой рейс из Новосибирска в Токио: полёты по этому направлению начнутся летом 2018 года.


«Прямые регулярные рейсы S7 Airlines по маршруту "Новосибирск – Токио" будут выполняться еженедельно по субботам со 2 июня 2018 года. Вылет из аэропорта Толмачёво в 23:00, прилёт в аэропорт Нарита в 7:35 по местному времени. Обратный рейс из Токио отправляется по воскресеньям в 8:40 и прибывает в Новосибирск в 13:45», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе авиакомпании.


В S7 уточнили, что выполнять эти рейсы авиакомпания планирует на самолётах Airbus A320.


В расписании на сайте аэропорта Толмачёво прямых рейсов в Токио пока нет. Раньше такие рейсы никогда не выполнялись.


Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что весной 2018 года могут возобновиться регулярные рейсы между Новосибирском и Минском. Наиболее вероятным перевозчиком на этом направлении власти также назвали авиакомпанию S7. Ранее из Новосибирска в Минск летал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» — рейс выполнялся с июня 2012 года до начала 2014 года, но был закрыт из-за нерентабельности.

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