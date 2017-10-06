Фоторепортаж: врачи настроили машину, которая сама оперирует пациентов с больным сердцем

Врачи из новосибирской клиники Мешалкина спасли пятисотого пациента с нарушением ритма сердца — на операции они почти не прикасались к пациенту, а управляли системой-роботом через огромный экран.





Врачи и медсёстры прикасаются к пациенту до и после основного этапа операции — всё делает робот, которым хирург управляет из соседней комнаты





Робот Stereotaxis Niobe у клиники Мешалкина уже три года, и никто в России больше эту систему так активно не использует — к октябрю 2017 года кардиохирурги сделали уже 500 операций, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий научный сотрудник Научно-практического центра интервенционной кардиологии, доктор медицинских наук Александр Романов.







Робот создаёт магнитное поле в области груди пациента





Система занимает пол-операционной — два огромных магнита с шумом сдвигаются к бодрствующему 66-летнему пациенту на столе, а врач в этот момент просит его: «Анатолий Иванович, не пугайтесь, сейчас магниты подъедут». Во время операции мужчина находится в сознании, но под местной анестезией. Врачи и медсёстры касаются пациента только до и после операции, а во время основного этапа его полностью оперирует Stereotaxis.







Система вместе с монитором стоит десятки миллионов евро





В ногу мужчины, страдающего нарушениями ритма сердца, вставлен катетер — он молниеносно подбирается к сердцу через бедренную вену. Катетером врачи управляют через огромный монитор из соседней комнаты, разделённой стеклом с операционной.







Катетер вставляют в вену пациента — так врачи «добираются» до сердца





Периодически в комнату заходит медсестра в тяжёлом жилете, защищающем от рентгеновского излучения, чтобы проверить пациента. О самочувствии спрашивает и хирург — по микрофону рядом с монитором. Врачи объясняют, что пациенту нужно оставаться в сознании, чтобы лучше контролировать его состояние и в целом ход операции. Кроме того, спящий человек не следит за дыханием, а это важно во время операции по лечению аритмии.







«Внутри сердца пациента находится катетер — он вставлен через определённую трубочку. Трубка нужна, чтобы обеспечить катетеру некую стабильность, потому что он сильно мягкий.







С помощью этих магнитов в области грудной клетки пациента создаётся магнитное поле, то есть область, в которой и движется этот катетер. На кончике он имеет несколько меток, и эти магниты создают стрелочку-вектор. То есть они могут направлять катетер в этом магнитном поле в любую точку трёхмерного пространства», — объяснил Александр Романов.







Александр Романов делает операцию





Роботизированная система позволяет уменьшить рентгеновское облучение пациента и хирурга во время операции, заверили в клинике.







На мониторе у хирургов отображается работа сердца, а также трёхмерное изображение левого предсердия. За полтора часа операции врачи находят и «выключают» структуры, ответственные за аритмию, проводя радиочастотную аблацию (воздействие электротоком).







«В каждой точке сердца есть определённый сигнал, и наша задача сделать так, чтобы этого сигнала не стало», — отметил доктор.







Иногда в операционную заходит медсестра в тяжёлом жилете, чтобы проверить состояние пациента





Пациент попал в клинику из поликлиники в Куйбышеве, по государственной квоте. От нарушений работы сердца он страдал несколько лет. Кроме ощущения, что сердце бьётся неправильно, у него были одышка и слабость. Самым грозным последствием аритмии мог стать инфаркт, объясняют в клинике.







По словам Александра Романова, на роботе умеют работать четверо хирургов в отделении — они научились этому в скандинавских странах, где подобные операции поставлены на поток. Сама система создана в США — робот стоит до 10 млн евро. Доктор рассказал, что сначала на роботе было работать очень непривычно, поскольку хирурги привыкли все делать руками.







Доктора признаются, что сначала им непривычно было не работать руками, но за три года они сделали уже 500 операций





«Теоретически возможно выполнение этих операций на большом расстоянии, то есть если клиника [в России] имеет систему, как, например, клиника в США, то я могу оперировать пациента, который находится за 7 тысяч километров. Так мы не делали ещё, но если что, мы всегда сможем подключиться к операции [на расстоянии]. Был прецедент в мировой истории, когда доктор читал лекцию на европейском континенте, и буквально с трибуны оперировал пациента, который находится в Северной Америке — это возможно», — заверил врач.





Доктор медицинских наук Александр Романов





Доктора говорят, что пациенты поправляются после таких операций в разы быстрее, чем после открытых вмешательств — уже на следующий день они встают с постели, а на третьи сутки выписываются из больницы без шрамов. Так что хирурги клиники оперировали даже беременных женщин с жизнеугрожающими аритмиями.







Также Stereotaxis помогает оперировать пациентов с лёгочной гипертензией.







«Это когда повышается давление в сосудах малого круга кровообращения, и у пациента выражены симптомы: одышка и снижение физической активности. Причина — закупорка сосудов. Если представить дерево, у которого есть огромный ствол и две ветки основные, от которых отходят маленькие. Это похоже на структуру лёгочной артерии», — сравнил Александр Романов.







Робот позволяет уменьшить рентгеновское облучение пациента и хирурга во время операции





Он объяснил, что тромбы закупоривают сосуды, и нарушаются все обменные процессы в организме — последствия могут быть фатальными.







Пациент с такой проблемой поступает на открытую операцию: разрезается грудная клетка, и тромбы удаляются. Но, по словам хирургов, проблемы с тромбами остается у 40% пациентов после такой операции. «Получается, что тромбы с крупных веток убрали, но остались тромбы в мелких веточках дерева. Мелкие ветки очень спазмированы, значит, сжаты», — продолжает врач.







Робот так же сверхточно действует на мелкие тромбы, но только в лёгочной артерии — давление снижается, и больной чувствует себя лучше.







Светлану Суханову из Екатеринбурга тоже оперировал робот. Фото предоставлено клиникой Мешалкина





Как рассказала НГС.НОВОСТИ 54-летняя пациентка из Екатеринбурга Светлана Суханова, которую новосибирские врачи сначала прооперировали открытым путём, а затем с помощью робота, с 2013 года она чувствовала проблемы с сердцебиением и одышкой — местные врачи думали, что у неё воспаление лёгких. Но в итоге отправили её в Новосибирск — также по квоте.







Врачи говорят, что пациенты выписываются на третий день после операции





В конце 2016 года её оперировали на Stereotaxis. «Я лежала в сознании. Чувствовала некое прижигание внутри — боли нет, просто чувствуется небольшое жжение. А так спокойно лежишь, аппарат работает, а врачи только команды дают издалека», — описала процесс Светлана Суханова, приезжавшая на этой неделе в клинику на осмотр.







«До лечения одышка была сильная. А после операции лучше стало, стала более-менее нормально ходить, а ведь по лестницам подниматься не могла», — вспоминает пациентка.







Ранее клиника поделилась историей молодого пациента с лёгочной гипертензией и ДЦП, от которого отказались московские врачи. После лечения у него исчезла сильная одышка, и он смог заниматься на тренажёре.

