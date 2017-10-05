ФК «Сибирь» оштрафовали на 50 тысяч за запрещённую песню болельщиков

Футбольному клубу придётся выплатить 60 тысяч за поведение своих болельщиков

Российский футбольный союз оштрафовал новосибирский футбольный клуб «Сибирь» за поведение болельщиков на гостевом матче с «Тюменью».







Эта игра прошла 30 сентября, а на этой неделе Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил на новосибирский клуб штраф в 50 тысяч рублей — «за скандирование зрителями нацистских реплик». Ещё один штраф размером в 10 тысяч рублей выписан за оскорбительные выражения с трибун.







Специалист по работе с болельщиками ФК «Сибирь» Олег Епифанов рассказал, что первый штраф клуб получил за песню болельщиков, которую делегат матча и КДК РФС посчитали созвучной с нацистскими высказываниями.







«Безусловно, наши фанаты не имеют ничего общего с националистическими идеями, идеалами. Просто было трактовано подобным образом то, что они распевали в Тюмени», — подчеркнул представитель «Сибири».







Второй штраф клуб получил за то, что фанаты резко высказались о работе судей во время игры. При этом, отметил Епифанов, высказывания болельщиков не были нецензурными.





«Завтра мы пригласили на встречу трёх лидеров фанатского движения — лично генеральный менеджер их пригласил. Надеюсь, что они приглашение примут, придут, встреча состоится. Послезавтра у нас очередной календарный матч. На встрече мы бы хотели рассмотреть положение дисциплинарного регламента РФС, разобрать статьи, по которым было вынесено наказание. Поговорить о том, что поддерживать команду нужно так, как они умеют — красочно, красиво, громко и цензурно», — объяснил Епифанов.







В пресс-службе клуба подчеркнули, что РФС не только оштрафовал «Сибирь», но и предупредил, что в случае повторения подобного нарушения к клубу применят более строгие санкции.







«Мы призываем наших болельщиков воздержаться от использования нацистских реплик, нецензурных и оскорбительных выражений, которым не место на футбольных стадионах. После инцидента, случившегося в Тюмени, во время следующих матчей ФК "Сибирь" к текстам речовок наших болельщиков будет приковано особое внимание делегатов ФНЛ.





В случае повторения подобных нарушений возможны строгие санкции к клубу в виде крупных денежных штрафов, а также закрытия секторов стадиона, матчей без зрителей и снятия очков.







Отметим, что именно благодаря отсутствию штрафов за поведение болельщиков по итогам прошлого сезона стало возможным установить бесплатный вход на фанатский сектор в этом сезоне и оказать помощь болельщикам, которые поддерживали "Сибирь" во время мартовского кубкового матча в Казани», — обратился клуб к своим болельщикам.





Сейчас футбольный клуб «Сибирь» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы ФОНБЕТ-Первенства России. Прошлый сезон команда закончила в шаге от вылета из Футбольной национальной лиги. А в межсезонье главный тренер Сергей Кирсанов решил обновить команду на 60%.