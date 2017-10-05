Новосибирец поймал 13-килограммового речного поросёнка

Дмитрий признался, что впервые поймал такую крупную рыбу, хотя рыбалкой увлекается с детства

Новосибирец поймал в Обском водохранилище двух гигантских сазанов — мужчина сфотографировал рыб и отпустил их.





«Приехал ловить судака, но сделал первый заброс и сразу же поймал сазана. Первый раз попалась такая большая рыба и вообще сазан», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Дмитрий Панькин. Он пояснил, что рыбачил утром 4 октября неподалёку от города.





Дмитрий поймал сазанов на спиннинг, использовал поролоновые приманки. Когда начало клевать, он подумал, что удочка зацепилась за бревно, но когда бревно «начало куда-то плыть», понял, что это не бревно.





«А второй сазан — сначала была поклёвка, а после подсечки рыба сразу куда-то понеслась как сумасшедшая», — добавил рыболов.





Улов оказался рекордным — Дмитрий оценил первую рыбу в 10 килограммов, вторую — в 13.





В то утро Дмитрию удалось вытащить только сазанов, больше рыба практически не клевала, и «ничего достойного» поймать не удалось.





Новосибирские рыбаки называют сазанов «речными свиньями» — год назад в Обском море случилось настоящее нашествие этих рыб.





Шансы на крупный улов в окрестностях Новосибирска довольно велики. Это постоянно подтверждают сибиряки, которые хвастаются то огромными щуками, то судаками. В конце сентября судака весом в восемь килограммов удалось поймать в Обском водохранилище сибирячке Ларисе Севериной. Бороться с рыбой девушке пришлось 15 минут.