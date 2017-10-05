Новосибирцам показали бумажные копейки и приданое невесты 1917 года

Сегодня в музее Железнодорожного района на Вокзальной магистрали, 3 открылась выставка под названием «1917. Хроники города N-Н.». Новосибирцам показали личные вещи мирных граждан и солдат, мундиры, каски, посуду и деньги того времени. 


Очки и маска играли роль противогаза 
Очки и маска играли роль противогаза 


«У нас представлены как реконструированные вещи, так и подлинники, например личные вещи, — рассказал НГС.НОВОСТИ заведующий музеем Железнодорожного района Алексей Авдеев. — У русского солдата интересно посмотреть на предтечу противогаза — газовую маску и защитные очки. У австрийского — на индивидуальный бритвенный набор, складные столовые приборы с ручками из слоновой кости и шлем-рогач».


В витринах выставлено подлинное оружие Первой мировой войны
В витринах выставлено подлинное оружие Первой мировой войны


Самым необычным предметом солдатского быта на выставке заведующий музеем называет вилку из проволоки: «Она была найдена на фронтах Первой мировой войны. Мы сделали предположение, что какой-то солдат так не хотел пользоваться ложкой, что изготовил себе эту вилку». 


Копии мундиров предоставлены членами военно-исторических клубов
Копии мундиров предоставлены членами военно-исторических клубов


Из реконструкций Алексей Авдеев отметил мундиры солдат стран-участниц Первой мировой войны. О ходе сражений повествует диорама, которую заведующий музеем изготовил своими руками. Есть на выставке и витрина с игрушечными солдатиками, сделанными в СССР.


Русский солдат сам сделал вилку из толстой проволоки
Русский солдат сам сделал вилку из толстой проволоки


Вторая часть экспозиции посвящена жизни граждан Новониколаевска в 1917 году. Так, здесь можно увидеть приданое Клавдии Дмитриевны Елисеевой, прабабушки сотрудницы музея Виктории Батуриной. 


«Она была из богатой купеческой семьи и в 1917 году вышла замуж за Сергея Батурина из дворянского сословия, — рассказала правнучка. — Это был выгодный для обеих сторон брак: невеста получала дворянство, а жених — очень большое приданое. Надо отметить, что в 1917 году в Новониколаевске практически ничего не происходило, год был довольно тихим». 


На фото справа — Клавдия Елисеева, которая вышла замуж в год революции
На фото справа — Клавдия Елисеева, которая вышла замуж в год революции


По словам Виктории Батуриной, после революции её прадед сначала бежал с адмиралом Колчаком, а потом мигрировал либо в западную часть России, либо через Харбин дальше на юг. Его признали пропавшим без вести, и Клавдия Дмитриевна удачно вышла замуж во второй раз — семья так и жила в Новосибирске. 


Чёрное французское кружево не траурное: оно использовалось в вечерних туалетах. На одной из фотографий — Клавдия Дмитриевна с первым мужем
Чёрное французское кружево не траурное: оно использовалось в вечерних туалетах. На одной из фотографий — Клавдия Дмитриевна с первым мужем


Потомкам купеческой дочки удалось сберечь её вещи. «В нашей семье осталось очень много предметов, которые бережно и тайно хранились, — констатирует Виктория Батурина. — Самый интересный из них — деталь перламутровой пряжки с серебряной вставкой. Это часть пояса к свадебному наряду».


Диорама сражения с участием новониколаевского стрелкового полка 
Диорама сражения с участием новониколаевского стрелкового полка 


Из предметов быта столетней давности в музее представлена сечка — инструмент, с помощью которого рубили мясо для пельменей и котлет, состоящий из топорика и ступки. По словам Алексея Авдеева, с этой задачей вполне справлялась хозяйка дома, но только если хозяин предварительно затачивал инструмент. «Тогда люди были достаточно трудолюбивые и могли целый вечер потратить на то, чтобы, например, крупный кусок соли истолочь в мелкую соль», — пояснил заведующий музеем.


Копейки в начале прошлого века делали из бумаги
Копейки в начале прошлого века делали из бумаги


Также среди экспонатов — деньги тех времён, в том числе бумажные 50 копеек. Их начали выпускать в таком виде в 1915 году, чтобы уменьшить расходы ослабленного войной государства. Банкноты пережили революцию, Временное правительство и были в ходу во времена Гражданской войны.


Столовый и бритвенный приборы принадлежали австрийскому солдату
Столовый и бритвенный приборы принадлежали австрийскому солдату


Выставка в музее Железнодорожного района будет работать до 10 декабря, билет стоит 30 рублей. 


Годы после революции представляют не меньший интерес для любителей истории: недавно НГС.НОВОСТИ писали, как редкие фотографии нашли при ремонте санатория «Парус» — их поместят в музей учреждения. Кроме того, в этом году в Новосибирске планируют открыть исторический парк «Россия. Моя история». Под него срочно реконструируют бывший гарнизонный дом офицеров.

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