Перестрелка на Первомайке: машину новосибирца случайно обстреляли при перехвате похитителей

Освободившийся из колонии мужчина получил ранение в ногу

Следственный комитет Новосибирской области рассказал подробности происшествия около исправительной колонии № 3 в Новосибирске — во время спецоперации обстреляли машину мужчины, случайно проезжавшего мимо.





Оказалось, что утром 4 октября возле исправительной колонии № 3 в Первомайском районе собралась группа мужчин — они ждали, пока на свободу выйдет 23-летний заключённый.







«Непосредственно после того, как последний покинул территорию колонии, группа мужчин с использованием автотранспортного средства попыталась его похитить, а затем один из злоумышленников из имеющегося при себе травматического пистолета произвёл в сторону 23-летнего молодого человека три выстрела», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.







Молодой человек получил ранение в ногу — пуля прошла по касательной. А полицейские и Росгвардия задержали шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и попытке похищения.







Кроме того, следователей также заинтересовало, что во время задержания пострадал мужчина, который проезжал мимо колонии.







Теперь действия гвардейцев проверят следователи. «Также следственными органами СКР по Новосибирской области будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников Росгвардии, в результате которых при задержании ими злоумышленников был причинён вред имуществу и личной неприкосновенности находившегося близ территории исправительного учреждения постороннего мужчины», — добавили в областном управлении Следственного комитета.







Жена пострадавшего Юлия рассказывала НГС.НОВОСТИ, что машину её мужа рядом с колонией в Первомайском районе обстреляли люди в штатском.







«Сначала никто не стрелял, была тишина. Доезжает муж до ИК-3, и с двух сторон, с обочин, люди в гражданской одежде начинают в него стрелять. Он, естественно, наклонился, начал тормозить, и машина зацепила "ГАЗель". Они (стрелявшие. — НГС.НОВОСТИ) подошли, разбили окна, вытащили его из машины и начали бить — ударили два раза головой об асфальт, пинали. В машине прострелили бензобак, в подголовнике застряла пуля — мы её отдали в Следственный комитет. Муж лежал в бензине, у него сейчас вокруг живота ожоги», — описывала происшествие жена пострадавшего Юлия.







По словам Юлии, её муж сначала подумал, что на него напали какие-то бандиты. А когда на Вячеслава стали надевать наручники, он начал спрашивать: «Что вы делаете? Что я сделал такого?». Чуть позже на место происшествия приехали сотрудники полиции, Следственного комитета, «скорая помощь». «Никто не ушёл, те, кто стрелял, с нами там стояли», — отметила Юлия.





Жена обстрелянного новосибирца предполагала, что машину её мужа могли обстрелять сотрудники уголовного розыска. При этом они также стреляли по другому проезжавшему мимо автомобилю — Toyota Camry.