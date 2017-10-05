Volkswagen сбил мальчика, перебегавшего дорогу у Ленинского рынка

Сбитому мальчику понадобилась помощь врачей
Сбитому мальчику понадобилась помощь врачей

В Ленинском районе Volkswagen Tiguan сбил 11-летнего мальчика — ребёнка увезли в больницу.


ДТП случилось в 14:00 на улице Петропавловская.


Водитель Volkswagen Tiguan ехал по улице Петропавловская в сторону улицы Титова. У дома № 2, неподалёку от Ленинского рынка, он сбил ребёнка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.


«Ребёнка увезли в больницу, у мальчика ссадины ноги», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


Одна из последних аварий с участием детей, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ, случилась месяц назад в Академгородке. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила Honda CR-V.

Прочтений: 2022
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