Volkswagen сбил мальчика, перебегавшего дорогу у Ленинского рынка
В Ленинском районе Volkswagen Tiguan сбил 11-летнего мальчика — ребёнка увезли в больницу.
ДТП случилось в 14:00 на улице Петропавловская.
Водитель Volkswagen Tiguan ехал по улице Петропавловская в сторону улицы Титова. У дома
«Ребёнка увезли в больницу, у мальчика ссадины ноги», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Одна из последних аварий с участием детей, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ, случилась месяц назад в Академгородке. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила Honda CR-V.
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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска