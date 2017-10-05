Volkswagen сбил мальчика, перебегавшего дорогу у Ленинского рынка

Сбитому мальчику понадобилась помощь врачей

В Ленинском районе Volkswagen Tiguan сбил 11-летнего мальчика — ребёнка увезли в больницу.





ДТП случилось в 14:00 на улице Петропавловская.





Водитель Volkswagen Tiguan ехал по улице Петропавловская в сторону улицы Титова. У дома № 2 , неподалёку от Ленинского рынка, он сбил ребёнка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.





«Ребёнка увезли в больницу, у мальчика ссадины ноги», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Одна из последних аварий с участием детей, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ, случилась месяц назад в Академгородке. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила Honda CR-V.