Дикие утки прилетели в Новосибирский зоопарк, чтобы поплавать в пруду

Очевидцы насчитали более 200 уток за один раз

Две сотни диких уток остановились на озере в Новосибирском зоопарке — сейчас птицы мигрируют на юг.







«Сейчас на лебедином озере большими стаями останавливаются передохнуть дикие утки. Юннаты зоопарка, ведущие наблюдения за птицами, за один раз насчитали более 200 уток. Утки — птицы довольно громкие, даже когда между собой переговаривается пара птиц, их хорошо слышно. А тут, представляете, две сотни голосов и шум крыльев!» — сообщают сотрудники зоопарка в соцсети «ВКонтакте».







Специалисты предполагают, что озеро удобно расположено на пути следования уток. Надолго птицы во время миграции не останавливаются, но осенний пролёт растянут по времени, поэтому в октябре стаи уток будут частыми гостями.







«Птицы останавливаются здесь пролётом с 2009 года. Весной того года зоопарк расчистил естественный водоём, и после многолетнего перерыва на него стали возвращаться птицы. В основном это стаи серых уток. По данным орнитологов, представители это вида, гнездящиеся в Сибири, зимы проводят в Китае», — рассказали в зоопарке.







Птицы останавливаются на лебедином озере пролётом с 2009 года





Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что в середине октября отлёт уток уже завершается, однако птицы могут задерживаться, если позволяет погода. Специалист предположил, что на пруду остановились не только пролётные утки: в Новосибирске есть оседлые популяции крякв, отпрыски которых остаются в пределах города и зимуют на незамерзающих водоёмах.





В сентябре птицы готовились к осеннему отлёту — они набирали вес перед путешествием. Также можно было увидеть массовый пролёт пернатых тундровых видов с севера.