Самолёт S7 сделал восемь кругов над Новосибирском

Сегодня над Новосибирском кружил самолет Airbus A320.


«5 октября на рейсе S7 Airlines SBI9997 проводилась плановая тренировка лётного состава», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.


По информации сайта flightradar24.com, после 12:00 самолёт сделал над городом восемь кругов и пошёл на девятый.


Траектория полёта на сервисе flightradar24.com
Траектория полёта на сервисе flightradar24.com


В Новосибирске за самолётами часто следят споттеры, любители авиационной фотографии, — в конце сентября для них в Толмачёво прошло специальное официальное мероприятие.

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