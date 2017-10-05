Самолёт S7 сделал восемь кругов над Новосибирском

Сегодня над Новосибирском кружил самолет Airbus A320.





«5 октября на рейсе S7 Airlines SBI9997 проводилась плановая тренировка лётного состава», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.





По информации сайта flightradar24.com, после 12:00 самолёт сделал над городом восемь кругов и пошёл на девятый.





Траектория полёта на сервисе flightradar24.com





В Новосибирске за самолётами часто следят споттеры, любители авиационной фотографии, — в конце сентября для них в Толмачёво прошло специальное официальное мероприятие.