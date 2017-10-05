В Новосибирске массово эвакуируют школы

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Полицейские и пожарные съехались к школе № 27

Днём 5 октября полицейские и пожарные приехали к зданию школы № 27 в Ленинском районе Новосибирска.







Как сообщил читатель НГС, около 15:00 он заметил машины экстренных служб возле школы № 27 на улице Плахотного. Ученики и взрослые высыпали на улицу.







«Дети все во дворе стоят, на спортивной площадке. Только что туда прилетела "пожарка", и ГБР (группа быстрого реагирования. — О.Х.) заехала в ворота», — сообщил новосибирец.







Позже он не обнаружил собравшихся во дворе учеников и предположил, что их отпустили домой.





Дозвониться до самой школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удаётся — телефоны либо заняты, либо не отвечают.





«Сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении бесхозного предмета. Сообщение поступило из учебного заведения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





16:39

«Сегодня в школе сокращённые уроки. В три часа закончилась вторая смена, должен был начаться концерт для учителей, но приехали полиция и другие службы», — рассказала ученица школы № 1 в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».





16:33

«В 175-й школе никого нет. Детей всех отпустили по домам. На прилегающей территории уже нет ни полиции, ни МЧС. Охранник сказал, что был звонок о минировании», — передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, приехавший на место событий.





От официальных комментариев в школе № 175 отказались.





16:12

Между тем в соцсетях появилась информация об эвакуации школы № 1 на улице Владимировской в Железнодорожном районе. В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили массовый характер эвакуаций, но пояснили, что сводной информации по этому поводу пока нет.





«Поступившие сообщения проверяют сотрудники полиции и других экстренных служб», — передали в МВД.







Во время эвакуации из школы № 1





К школе на улице Владимировской также съехались пожарные, полиция и «скорая помощь»





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Также возле школы № 27 стоит машина «скорой помощи»





На прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.





15:57

Как сообщил читатель НГС, также сегодня эвакуировали школу № 54 в Центральном районе Новосибирска.





«Был звонок о бомбе», — подтвердили в школе, уточнив, что эвакуация прошла в корпусе на улице Крылова.





Источник в мэрии Новосибирска подтвердил эвакуацию из школ города. Более точной информации в мэрии пока нет.





15:40