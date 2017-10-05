В Новосибирске массово эвакуируют школы
Днём 5 октября полицейские и пожарные приехали к зданию школы
Как сообщил читатель НГС, около 15:00 он заметил машины экстренных служб возле школы
«Дети все во дворе стоят, на спортивной площадке. Только что туда прилетела "пожарка", и ГБР (группа быстрого реагирования. — О.Х.) заехала в ворота», — сообщил новосибирец.
Позже он не обнаружил собравшихся во дворе учеников и предположил, что их отпустили домой.
Дозвониться до самой школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удаётся — телефоны либо заняты, либо не отвечают.
«Сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении бесхозного предмета. Сообщение поступило из учебного заведения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Сегодня в школе сокращённые уроки. В три часа закончилась вторая смена, должен был начаться концерт для учителей, но приехали полиция и другие службы», — рассказала ученица школы
«В 175-й школе никого нет. Детей всех отпустили по домам. На прилегающей территории уже нет ни полиции, ни МЧС. Охранник сказал, что был звонок о минировании», — передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, приехавший на место событий.
От официальных комментариев в школе
Между тем в соцсетях появилась информация об эвакуации школы
«Поступившие сообщения проверяют сотрудники полиции и других экстренных служб», — передали в МВД.
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На прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.
Как сообщил читатель НГС, также сегодня эвакуировали школу
«Был звонок о бомбе», — подтвердили в школе, уточнив, что эвакуация прошла в корпусе на улице Крылова.
Источник в мэрии Новосибирска подтвердил эвакуацию из школ города. Более точной информации в мэрии пока нет.
Также очевидцы в соцсетях сообщают об эвакуациях учеников из других школ Ленинского и Кировского районов — из школы
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Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС