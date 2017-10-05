В Новосибирске массово эвакуируют школы

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Полицейские и пожарные съехались к школе № 27
Полицейские и пожарные съехались к школе № 27

Днём 5 октября полицейские и пожарные приехали к зданию школы № 27 в Ленинском районе Новосибирска.


Как сообщил читатель НГС, около 15:00 он заметил машины экстренных служб возле школы № 27 на улице Плахотного. Ученики и взрослые высыпали на улицу.


«Дети все во дворе стоят, на спортивной площадке. Только что туда прилетела "пожарка", и ГБР (группа быстрого реагирования. — О.Х.) заехала в ворота», — сообщил новосибирец.


Позже он не обнаружил собравшихся во дворе учеников и предположил, что их отпустили домой.


Дозвониться до самой школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удаётся — телефоны либо заняты, либо не отвечают.


«Сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении бесхозного предмета. Сообщение поступило из учебного заведения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Сегодня в школе сокращённые уроки. В три часа закончилась вторая смена, должен был начаться концерт для учителей, но приехали полиция и другие службы», — рассказала ученица школы № 1 в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».


«В 175-й школе никого нет. Детей всех отпустили по домам. На прилегающей территории уже нет ни полиции, ни МЧС. Охранник сказал, что был звонок о минировании», — передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, приехавший на место событий. 


От официальных комментариев в школе № 175 отказались.


Между тем в соцсетях появилась информация об эвакуации школы № 1 на улице Владимировской в Железнодорожном районе. В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили массовый характер эвакуаций, но пояснили, что сводной информации по этому поводу пока нет.


«Поступившие сообщения проверяют сотрудники полиции и других экстренных служб», — передали в МВД.


Во время эвакуации из школы № 1
Во время эвакуации из школы № 1


К школе на улице Владимировской также съехались пожарные, полиция и «скорая помощь»
К школе на улице Владимировской также съехались пожарные, полиция и «скорая помощь»


Если вы стали очевидцем эвакуаций 5 октября — присылайте фото и рассказы об этом на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-0000.


Также возле школы № 27 стоит машина «скорой помощи»
Также возле школы № 27 стоит машина «скорой помощи»


На прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.


Как сообщил читатель НГС, также сегодня эвакуировали школу № 54 в Центральном районе Новосибирска. 


«Был звонок о бомбе», — подтвердили в школе, уточнив, что эвакуация прошла в корпусе на улице Крылова.


Источник в мэрии Новосибирска подтвердил эвакуацию из школ города. Более точной информации в мэрии пока нет.


Также очевидцы в соцсетях сообщают об эвакуациях учеников из других школ Ленинского и Кировского районов — из школы № 175 (на улице Титова), № 86 (на Порт-Артурской) и № 128 (на Вертковской).

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